Solo la educación nos hará libres

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ahora que está de moda esto de ser ‘influencer’ y nada más, a costilla de enseñar hasta lo que no deben, cae como anillo al dedo el discurso de Orit Btesh, Presidenta de la Cámara del Libro.Necesitamos más apoyo a la cultura de parte de la empresa privada y del gobierno. En vez de estar reclutando gente que sale en un programa de televisión para seguir cinco años más en la “papa”, los políticos deberían pensar en leyes para que los libros no sean tan caros, al igual que los medicamentos.Vivimos una era en la que solo importa la fama, pero eso no forma.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK