Un país que le urge reconocer a sus atletas

Panamá tiene el talento en muchas disciplinas. Pero, como en otros rubros (educación, equidad económica, salud pública, etc.) el país tiene una deuda enorme para con los deportistas.Muchos no siguen en el camino deportivo por no tener suficiente apoyo y se dedican a alguna actividad laboral para vivir (otros para sobrevivir). Y ni hablemos que si no has hecho nada en algún deporte, si no ganas algo, no existes para Pandeportes.Sin política coherente y sostenida de nada servirá construir coliseos ni centros de alto rendimiento. La gente es primero. ¿No?ROBERTO ROBINSONTwitter: @robsonmet7Instagram: robbinson.rr