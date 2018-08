Tejemeneje de 15 de agosto de 2018

El abogado Rolando Mirones dijo en Twitter que se debe tener cuidado con la actual crisis porque “nos están armando el escenario perfecto para que un falso salvador nos diga: cerremos la Asamblea y cerremos la Corte y hagamos una Constituyente originaria y que por encima la aplaudamos”. Seria es la denuncia de Mirones.Luis Eduardo Camacho, quien respaldó a José Raúl Mulino en la primaria de CD no hace comentarios a favor ni en contra de Rómulo Roux, pero tampoco endosará su campaña electoral. Dijo que en mayo de 2019 votará por CD y “hasta ahí”. Para interpretar.Rómulo Roux ganó en todas las provincias, en la primaria presidencial de CD, pero en Los Santos votó el 52.72% de los inscritos; en Veraguas, Herrera, Chiriquí y Oeste entre el 30% y 25% y en la provincia de Panamá el 21% de los miembros de este partido político opositor.Metro Libre solicitó, cumpliendo con las formalidades, entrevistas con la ministra de Economía encargada Eyda Varela y con Eduardo Carles del Mida. Pidieron hasta los temas para “prepararse” y olvídate del asunto. Cuando más deben ser transparentes, le dan vueltas a los medios y en un caso no responden y en el otro dan tontas excusas.Nadie sabe si los populares (antes PDC) continuarán en el gobierno y en alianza con el gobernante partido Panameñista o buscarán otro socio político. Han servido de bisagra y segundón en tres gobiernos y no crecen mucho en adherentes, diputados, alcaldes y tampoco en representantes de corregimiento.Circula un preocupante video donde se ve a un agente de la policía que saca un arma y amenaza a “boteros” que realizaban una protesta en Bocas del Toro y ninguno estaba armado ni protagonizando actos de violencia. De ser cierto, el involucrado debe ser sancionado.Marco González desea emular a Chello Gálvez y a José Muñoz. Se postuló para representante en Victoriano Lorenzo y a diputado por San Miguelito. Su eslogan de campaña refuerza el discurso clientelista y dice “sí resuelve”.El exministro y empresario, Federico Suárez (Pepe), se postuló como precandidato a diputado en las primarias del partido Cambio Democrático (CD) por el circuito 8-5 (La Chorrera). Súarez ha vivido toda su vida en La Chorrera y es ampliamente conocido en este pujante distrito de la décima provincia de Panamá.Orman Innis dijo en broma y en serio, que si se postula para presidente por la libre postulación, gana con el 75% de los votos porque los “feos somos más”. Su vicepresidenta sería Kathy Philipps y en el gabinete estarían Franklin Robinson, Eduardo Lim Yueng, Dj Pinock, Eddie Vásquez, Chucho y Santizo. Ataja eso.