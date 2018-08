Tejemeneje de 14 de agosto de 2018

El expresidente, Dr. Ernesto Pérez Balladares dijo en un Twitter dirigido a un sitio de sarcamos, memes y chistes políticos lo siguiente: “Para el Gallinazo recibir un abrazo de una copartidaria, después de pagar una Lotería es pecado. “Yo no compro ni abrazos ni votos, será que ellos sí”, fue la respuesta completa del exmandatario.Un grupo de miembros del partido CD, cuyo candidato no ganó en las primarias del domingo, se desataron ayer en Twitter, con ataques, insultos y etc,etc,etc contra el elegido por este partido. En casa se aprende que mal perdedor es el que no acepta el triunfo del otro y lo descalifica.El director de la Policía y su directorio tienen que ponerse las pilas y de verdad. En las últimas cuatro semanas los gatilleros y sicarios están haciendo de las suyas. Algo no se está haciendo bien que la violencia aumenta y se lleva decena de vidas de jóvenes panameños.El parque de Brisas del Golf debe llamarse el parque de la vergüenza y de la invasión precaristas de quioscos. Comenzaron con carpas y ahora son estructuras no legales en los estacionamientos y áreas de juegos de los niños. Luego que la Corte Suprema les está fallando en contra dicen que no los dejan trabajar. ¿Se justifica violar la ley e invadir?El próximo 31 de agosto, la Confederación Nacional de Padres de Familia realizará una marcha por la “educación nacional”. Quieren denunciar el estado de los colegios públicos, la seguridad de profesores y estudiantes y también sobre las incertidumbres que hay en el sector educativo.El exalcalde de Boquete y excandidato a diputado por CD, Manolo Ruiz, se encadenó en el Tribunal Electoral para rechazar que un juez electoral lo llamó a juicio por el supuesto uso de recursos electorales para la pasada campaña política, donde fue ganador y lo impugnaron.Si el Secretario de Metas, Jorge González, y la directora del IFARHU quieren ser candidatos a puestos de elección popular deben irse del gobierno, en los próximos días. Los puestos reservados no los eximen.Las alcaldías de Panamá, San Miguelito, Santiago, David y Colón son las más codiciadas por los partidos políticos, muchos de los cuales siguen negociando para evaluar si van en alianza. En David, el oficialismo quiere ir en mancuerna con varios partidos y hasta no descartan el CD, pero los “locos” dicen que ni locos van con ese movimiento.El “sambapalo” que se desató ayer con la fallida distribución del CEPADEM, en el domo de la estatal Universidad de Panamá es para halar orejas y algo más. Si las jornadas realizadas en el Rommel Fernández fueron exitosas, ¿por qué inventar hacerlo en un lugar con poco transportre, pequeño e incómodo?