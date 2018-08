Analicen el tema de jubilaciones

Me preocupa la forma en que la Asamblea Nacional y otros funcionarios están manejando el tema de las jubilaciones. Antes de aprobar un proyecto de ley o simplemente querer concederle a los jubilados la petición de aumentarles la pensión, se debe realizar una revisión y análisis profundo de las cuotas y fondos de la Caja del Seguro Social, así como de otros factores que también influyen. Todos nos preocupamos por tener un estilo de vida digno al momento de jubilarnos, pero esto no puede ser a costa de prometer un dinero que no hay.

Ciara Morris

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21