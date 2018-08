Tejemeneje de 10 de agosto de 2018

El lado flaco de la CSS

Insistimos. Alfredo Martiz lucha contra las propias dolencias internas del Seguro Social. El equipo de comunicación de la entidad es enorme y siempre andan detrás de la ambulancia. Hay una máxima en materia de comunicación, lo que no se dice es como si no se hace. El propio Martiz hace lo que sus comunicaciones no.

¿Quiénes son los tramposos?

Si hay importadores tramposos que abusaron de los tratados de libre comercio, violaron la ley y de las cuotas a las que podían acceder, ¿por qué no revelan los nombres, qué hicieron mal y cuáles serán las sanciones? Los abusos se terminan cuando hay transparencia y castigo.

El anuncio de Camilo

El Dr. Camilo Alleyne, exministro de salud, médico y precandidato presidencial por el PRD, presentará hoy su plan de gobierno llamado “Proyecto de Estado”. Se reunirá con seguidores de su campaña política y la prensa nacional en el Hotel Bristol, desde el mediodía.

Las manos de Mario

Mario Etchelecu hizo dos cosas que han desconcertado a los que le apoyan y a los que están en contra de él dentro del partido Panameñista. Una fue publicar una foto invitado al lanzamiento oficial de su campaña con las manos alzadas al cielo como un reverendo y la otra que el acto lo realizará en Santiago, donde no se define nada.

Los dilemas de Hugo Méndez

El gobernador Hugo Méndez, dejará oficialmente hoy, a las 10:0 am, el cargo en Chiriquí, y será reemplazado por el vicegobernador Leslie Miranda.

Méndez no sabe si postularse a Diputado o Alcalde por David porque todo depende de una alianza de los panameñistas con el partido de los gallos.

Buscará la Secretaría General

La precandidata presidencial por el PRD y diputada, Zulay Rodríguez Lu, ya dijo que no dejará su partido ni apoyará a otro candidato en caso de no ganar la primaria. Empero, anunció que podría iniciar una campaña sistemática para luchar por la Secretaría General de su partido, el PRD.

No todo es color de rosa ni rosado

El ministro Eduardo Carles tiene que extenderse a fondo. Los productores quieren acuerdos y anuncios el próximo 16 de agosto. Dicen que están preparados para convocar a nuevas protestas si las conversaciones no avanzan.

Revolución por culpa de Raisa

Raisa Banfield aplicó la máxima: ningún miembro del Estado Mayor quiere volver a ser cabo. Su postulación como independiente removió las estructuras del Pacto Matraca y varios de ellos creen que el alcalde José Blandón le dio el “go” a su segunda. Ahora los “managers” de Beby suman, restan, multiplican y calculcan el escenario para la alcaldía.

Buscará la visa a EE.UU.

El expresidente de la República, Dr. Ernesto Pérez Balladares, dijo en Radio Panamá que presentará una aplicación para recuperar la visa de ingreso a Estados Unidos, que le fue revocada hace 20 años. El exmandatario y político está convencido que la visa le será autorizada nuevamente.

}