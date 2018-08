Tejemeneje de 8 de agosto de 2018

Lo que se debe y lo que no se debe

Pareciera que el adversario del director de la Caja del Seguro Social es su propio equipo de comunicación. ¿Será por eso que el mismo Dr. Alfredo Martiz es el que tiene que salir a dar la información relevante, tuitearla y también darle preponderancia?

El mejor ejemplo del fallo terrible fue el manejo que se le dio al caso de los bebés fallecidos.

Todo listo para primarias de CD

Los miembros de CD se declaran preparados par la primaria presidencial del domingo. Rómulo Roux, José Raul Mulino, Rodrigo Sarasqueta e Iván Montalvo son los únicos que han realizado campañas o usado la redes sociales y los medios para pedir votos.

Bernal hace aclaración

Miguel Antonio Bernal dijo en las redes sociales que fue el primero en querellar al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos. En un video de menos de un minuto, aseguró que a diferencia de otros, que piden millones de dólares, el sólo está exigiendo justicia.

La SPIA no quiere a Odebrecht

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) decidió el lunes en una junta directiva, rechazar el reingreso de la compañía brasileña Odebrecht “como socio corporativo” de esta organización. Odebrecht, a pesar del escándalo y de sobornos y coimas reciente, es la empresa que más obras públicas (en dinero) están trabajando.

La venganza del fiscal Eduardo Peñalosa

El fiscal electoral es parco, pocas veces hace algo que sacuda la actividad electoral y ahora se sale con dos denuncias contra el partido PAIS de Toto Álvarez.

Álvarez sabe que se trata de una venganza de Peñalosa porque fue él quien trató de tumbar a este fiscal cuando estaba gozando de unas vacaciones.

Se fue el Secretario General

El Secretario General del municipio de Panamá, Guillermo Bermudez Richard (Willie) renunció al cargo en una carta enviada al alcalde José Isabel Blandón. O no quiere trabajar con Raisa Banfield o de verdad se va para el sector privado, tal como dijo en la misiva del adiós.

Ni con uno ni tampoco con otro

Alcibíades Vásquez (Pitufo), es para el clan matraca y otros poderosos del partido Panameñista, una especie de político en extinción. Lo ubican como “mireyista” por liderar el grupo “los doctrinarios”.

Marcha por la educación

El próximo viernes, 31 de agosto se realizará una marcha llamada “compromiso por la educación”. Fue convocada cuando la actual ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, estará en Chile como embajadora. La convocatoria dice que los participantes deben ir vestidos de azul y será por la aprobación de una ley educativa.

Se erigió como la salvadora

Raisa Banfield ya dijo que no se irá de licencia para buscar firmas en su afán de ser alcaldesa independiente. Aseguró que fue una sorpresa que José Blandón no buscará la reelección y que no hay ningún candidato con la capacidad y el compromiso, lo cual, de acuerdo a ella, la deja a ella misma como la única con esas características.