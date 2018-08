La LPF, ¿destinada a tener baja asistencia?

¿Qué se necesita para que los escenarios donde se juegan partidos de la LPF se llenen de público? ¿Mejores jugadores, más aporte mediático, formalizar un ambiente más familiar? No sé.

No tengo una respuesta concreta. Tal vez, es algo cultural. Al panameño no le interesa “perder su tiempo” asistiendo a instalaciones que no le llaman la atención. A un espectáculo, que no le atrae.

O sea, la respuesta sigue en la mayor incógnita, a pesar de los cambios estéticos cacareados por la LPF para la nueva temporada post Mundial. Amanecerá y veremos.

