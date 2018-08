Tejemeneje de 6 de agosto de 2018

Atraparon al “hackeador”

En la Caja del Seguro Social siguen limpiando la entidad. Descubrieron que un funcionario de cómputo había “hackeado” y vulnerado la información de los principales directores y altos funcionarios de la entidad.

La Procuraduría inició una investigación que incluye allanamientos, confesiones e involucramientos de otros.

Un bochinche universitario

Acusan al rector de la estatal Universidad de Panamá, Eduardo Flores, de haber demandado la inconstitucionalidad de la norma que obliga a la enseñanza obligatoria del idioma español en las universidades. Cómo no se sabe quien dirige las relaciones públicas de la Universidad, se tendrá que esperar una reacción del propio rector Flores.

En el año del Hidalgo

Parece que la millonaria mudanza de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) está en veremos y lo más seguro es que en las próximas semanas desistan de hacerla porque se filtró que la Asamblea y la Contraloría General no aprobarán esta jugada ni la plata.

La opinión del Magistrado Araúz

El Magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, no dejó espacio a las especulaciones. Aseguró que el expresidente Ricardo Martinelli puede postularse a alcalde o a diputado porque no hay nada que lo impida y el proceso en la Corte no es una sentencia.

Va directo al ojo

El alcalde capitalino, José Isabel Blandón, le reclamó a la estatal Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) su actitud de poco importa con lo que calificó el “obsoleto sistema de iluminación de nuestras vías públicas”.

Hay pocos lugares iluminados, y estos utilizan un sistema que consume gran cantidad electricidad. ¿Entenderán?

Al oído del Metrobús

Circula un video, donde intervienen cuatro jóvenes. Uno filma y tres bailan en un metrobús. Lanzan confeti y usan una lata con un inflamable y una llama (candela señores). No es gracioso ni es aceptable. Le pusieron de nombre “locochllenge” y pudo haber puesto en peligro la vida del mismo conductor y los pasajeros. Ojo a eso.

La audiencia no se detiene

Harry Díaz, el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal en la causa que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, estará de vacaciones hasta el 22 de agosto. Informó que las pidió en mayo y que el proceso no se detiene porque hay dos fiscales adjuntos que le reemplazarán.

Jubilados van a la Asamblea

Los jubilados no se rinden. Anunciaron, a través del “Movimiento 6-21” que estarán mañana, desde las 8:00 AM en el Parque Legislativo, para luego asistir a una reunión en el auditorio de la Asamblea Nacional. Están presionando para que se apruebe una ley que contemple el incremento de las pensiones de los jubilados de todo el país.

Embajadores y para cónsules

Aumentan los rumores del envío de algunos ministros y altos funcionarios como cónsules y embajadores. A menos de un año de acabarse la actual gestión, ¿cuál sería la razón de fondo para estos cambios y movimientos?