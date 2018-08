El Águila Harpía debe respetarse

Aunque más de la mitad de lo que circula en las redes es con el fin de causar daño a otros, no está de más investigar a fondo sobre esa imagen que corre por allí en la cual un joven sostiene casi al borde de la asfixia a un Águila Harpía.No es posible que en nuestros pueblos originarios, (en tal caso que sea allí) no exista ese respeto a la naturaleza y al ejemplar que representa nuestra nación.Como lo he dicho antes, es momento de poner en prácticas las multas y el trabajo comunitario. Los panameños debemos aprender a respetar el emblema.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK