Tejemeneje de 2 de agosto de 2018

El Contralor General, Federico Humbert, anda con el látigo suelto. Ya denunció a cuatro diputados, ante la Corte Suprema de Justicia: a dos CD, un PRD y ahora a Jorge Alberto Rosas del gobernante partido Panameñista. El refrán, usado en los programas del veterano Guillermo Rodolfo Valdés era “gota a gota el agua horada la .roca” y por ahí va la cosa.Los treinta y cinco usuarios, afectados por colisiones y accidentes con el MetroBus, se concentrarán hoy en la Procuraduría de la Administración. Le exigen a Rigoberto González Montenegro que se pronuncie sobre las que han presentado contra la empresa.El presidente y vocero del Comité de Defensa de los Pacientes de la CSS, Roger Barés, está preocupado por la falta de reactivos en la entidad. A pesar de los esfuerzos que realiza el Dr. Alfredo Martiz, la separación entre Quimifar y Roché han complicado el abastecimiento.Un testigo “protegido” dice que Rosendo Rivera arrinconó a Sidney Sittón, debajo de una escalera, en el tercer piso de la Corte Suprema y le reclamó por varios twitters venenosos que este había escrito. El resto de la conversación, de grueso calibre, sólo la conocen los dos juristas de origen chiricano. Jerónimo les impuso una boleta de paz.Criptex, la nueva cara de la privacidad de los datos, creada por el ingenioso panameño Mayer Mizrachi tendrá el 8 de agosto, su lanzamiento en el Tataki de Obarrio al mediodía. Mizrachi, fue premiado por el BID en Washington, Esados Unidos, como el Startup más innovador de Latinoamérica.El expresidente de la Asamblea y veterano diputado, Adolfo “Beby” Valderrama no tiene el respaldo de todos los panameñistas en su pretensión de buscar la alcaldía capital. Entre ellos dicen que no tendrá problemas para ganar la primaria porque está bien “agarrado”. El resto no se sabe.El Director de la Policía Nacional (el de la foto) posesionó ayer al Comisionado Cicinio Núñez como el nuevo jefe en Chiriquí. Su trabajo se debe reflejar en reducción y anulación de pandillas, arresto de pandilleros y judicialización.En el nuevo y renovado Kenny Serracín en David, hay un zaperoco de la madre. Se dieron cuenta que no aparece el equipo de control del tablero digital del estadio. La consola, costosa y de buen tamaño no puede salir del estadio por arte de magia. Hay una investigación para ver si está escondida, en un depósito o en la residencia de alguien.Ayer fue la protesta de Panamá Este, promovida por los educadores y sus gremios. Todos los días hay una paralización o una queja y la ministra de Educación no da la cara. Marcela Paredes de Vásquez no parece muy preocupada o interesada en fortalecer el diálogo con los maestros y profesores, que son un fuerza.