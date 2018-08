¿Pedimos demasiado con lo poco que tenemos?

Muchos periodistas se suman a la onda de criticar el desempeño deportivo de nuestros atletas en competencias internacionales.

Yo hago un ‘mea culpa’, pues me he integrado esos grupos. Pero, a veces me pregunto, ¿es justo? ¿Los atletas nacionales merecen ser tratados así, sabiendo las limitaciones, de preparación, económicas, y de instalaciones que hay en el país? Pese a esto, nuestros deportistas han demostrado que tienen corazón y talento.

Entonces, ya es hora de un plan e inversión sería en nuestro deporte. O ¿seguiremos en esa onda?



