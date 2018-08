Tejemeneje de 1 de agosto de 2018

Un Twitter y también una carta del expresidente Ricardo Martinelli B., llamando a la unidad de CD, no sirvió de mucho. Los cuchillos afilados están apuntados hacia Rómulo Roux. José Raúl Mulino tiene una tanqueta que le dispara a diario, seguido por Iván Montalvo, el sociólogo disidente que usa, sólo el Twitter, para expresar duras críticas y cuestionamientos.El Director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martiz, sigue pisando callos y removiendo lo que antes se quedaba oculto en la entidad. Ahora debe poner los ojos en la comida que le dan a los enfermos. Hay quejas por el incumplimiento de los horarios, la calidad y cantidad.El Dr. Daniel Pichel advirtió en Twitter que muchos problemas con las “estéticas” “es que, cuando hay una complicación, no hay capacidad profesional, ni infraestructura adecuada para manejarlas. La seguridad del paciente debe ser siempre la prioridad”, dijo Pichel.Lo prudente, para que las aguas vuelvan a su lugar, es que se suspenda la discusión del proyecto de Ley 393 que tiene en pie de guerra a los médicos y sus gremios. Hay una amenaza de huelga y se organizan movilizaciones por lo que, lo más seguro, son diferencias que se pueden resolver en la mesa de negociación y no en la confrontación.El alcalde José Blandón debe arrear al ministro del MOP, a los bomberos y al Sinaproc para que inspeccionen las áreas que se están inundando para tomar medidas que ayuder a reducir el impacto de las lluvias. Las inundaciones de ahora son mayores y tiene que haber una causa y solución.Esta semana se produjeron varias renuncias en el mundo de la comunicación social. Aquilino Ortega Luna dejó la Dirección de prensa de la Asamblea Nacional; Mirna Ortega se despidió de las pantallas de NexTV y Fernando Fernández anunció su retiro de Jap Media, Sol y Plus TV.Gerardo Solís se presentó ayer el libro biográfico, “Camino Seguro a la vida feliz”, como parte de su campaña como precandidato presidencial del PRD. Pidió que leyeran la página 137 de esta obra que tiene 138 páginas.Sería interesante que el Banco Hipotecario Nacional informe cuántas son las escrituras de miles de viejos prestatarios, que aún no han sido entregadas. Residentes del distrito de San Miguelito, que afirman haber recibido préstamos de esta entidad, aseguran que tienen una batalla diaria para tratar de lograr que les entreguen sus escrituras.Ahora resulta que el exalcalde de Colón, Dámaso García y su abogado, alborotaron a la justicia en la provincia. Cuando le iban a anunciar medidas cautelares al político, se desapareció junto con su defensa técnica. ¿Dónde está la ética del abogado y la gallardía del político para enfrentar su responsabilidad.