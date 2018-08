Hay que despertar el interés por el deporte

Hablo con muchos panameños y la mayoría poco a nada le interesa los deportes ni mucho menos a los atletas nacionales.Tal vez, como sociedad no hemos inculcado los beneficios de hacer deportes, no solo con respecto a mejorar la salud de las personas, sino como un medio de superación profesional y una manera de crear riquezas.Los deportes no son solo un pasatiempo, es un negocio. Pero, en el país no son visto de esas manera, y los pocos esfuerzos que hay se quedan corto con respeto a masificar y potenciar el talento de los nuestros.ROBERTO ROBINSONTwitter: @robsonmet7Instagram: robbinson.rr