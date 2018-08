Tejemeneje de 31 de julio de 2018

El ministerio público informó que el periodista Álvaro Alvarado presentó ayer una querella por los supuestos delitos contra la administración pública y la inviolabilidad del secreto y derecho de la intimidad contra una inspectora de la ATTT. La Procuraduría General anunció que iniciará una investigación para llevarla ante el juez de garantías.Los panameñistas confirmaron que el diputado Miguel Ríos es el único que no va a primaria. Los otros 15, entre ellos el propio Popi Varela y Luis Eduardo Quirós se van a someterse a la votación interna del partido oficialista. Ya Juan Moya está más tranquilo ahora.El exministro y precandidato presidencial, Camilo Alleyne convocó hoy a la prensa para hablar de su partido, las planillas de la Asamblea Nacional y analizar el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Las declaraciones serán en el Golden Unicorn a las 9:30 AM.Atenas Athanasiadis no está muy contenta con la reserva de los puestos a diputados, para las alianzas. Parece que el circuito 4-5 no tendrá primarias porque no aparece en el listado oficial que publicó el Tribunal Electoral. Dijo, el fin de semana en reunión con los seguidores de su campaña que continuará peleando sin irse del PRD.Le mandan a decir a Gerald Cumberbatch que no se queje porque no habrá primaria para alcalde en San Miguelito, porque llegó al cargo en CD por el dedo. Residentes de Brisas del Golf, San Antonio y Cerro Viento están preocupados por un proyecto de varias torres, en la entrada del barrio.El exmagistrado del Tribunal Electoral, exministro y uno de los 18 precandidatos presidenciales del PRD, Gerardo Solís, presentará hoy el libro, “Camino seguro a la vida feliz”. Lo hará a las diez de la mañana en el hotel Alof, al lado del hotel Sheraton en el corregimiento de San Francisco.Panky Soto es la nueva figura de la rebelión por las postulaciones porque su puesto para la reelección tiene nombre en Arraiján. Panky tiene una guerra con Popi, Beby y Quirós porque cree que son los responsables.¿Cuál es el viceministro, que se cree con padrinos, que durante el pasado Mundial de Fútbol, llegaba tarde al trabajo porque se quedaba viendo los partidos de la mañana? El asunto es vox populi, vox dei en ese ministerio y hasta lo vieron en un conocido restaurante como si estuviera de vacaciones ¿o tener un alto cargo le da un privilegio?El representante de corregimiento de Bella Vista venía tropezado con la mano derecha, pero cuando creyó que esta se mejoraba, tuvieron que operarlo. No puede firmar documentos ni los cheques de la junta comunal, y tiene un yeso, por lo menos en los próximos dos meses. , Ahora firma el “sub”, con las dos manos.