EDITORIAL: Las candidaturas por la libre postulación

La libre postulación de candidatos independientes es sin duda uno de los avances más significativos logrados por el país en las últimas décadas.

Vigente ya en nuestra normativa comicial, su propósito es enriquecer la oferta en materia de propuestas electorales mediante la participación de aspirantes que no cuentan con el apoyo de las maquinarias partidistas. Así, se abre espacio a la presentación de programas y planes innovadores para atender los complejos y diversos problemas de nuestra realidad nacional.

Hasta ahí, lo saludable. Pero ya comienza a verse que, como tantos otros logros democráticos, este puede ser pervertido si se utiliza para que se postulen miembros de colectivos políticos que, o se sienten o son desplazados del andamiaje correspondiente y corren a buscar santuario y plataforma en la modalidad de candidatos independientes.

Es algo que los electores deben tener presente y observar con cuidado ya que, de esa manera, no puede invocarse una independencia como no sea la del rechazo del afectado por parte de la cúpula directiva que sea. Y lo ciudadanos ya no somos idiotas útiles. Algunos va a descubrirlo dentro de unos pocos meses.