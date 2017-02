Yigo Sugasti asegura que la radio panameña programa la peor música

Escrito por Zulema Emanuel en 15 Febrero 2017 . Publicado en Vida y Cultura



Con 30 años de experiencia en el ámbito musical y cultural, Yigo Sugasti lleva adelante un movimiento para promover la canción de autor y a sus exponentes.

¿Considera que la música nacional ha decaído? ¿Por qué?

La música no ha decaído, tenemos mejor enseñanza por ende, variedad de buenos músicos. El punto reincide en que los medios de comunicación programan de forma sistemática la peor música popular hecha en el país. Se podría decir que los peores contenidos del patio son los que suenan, y la mejor música de nuestra escena la mantienen en el subterráneo.

¿Cuáles considera que son los retos que debe afrontar el país en materia cultural?

Primero: aprobar una ley de cultura del siglo 21 que obedezca a las necesidades panameñas. Segundo: tener un representante de la cultura en el gabinete presidencial, es decir, luego de crear el Ministerio de Cultura tan necesitado y esperado hace décadas.

¿Qué piensa de la situación actual con los constantes temas de corrupción?

Mientras no empecemos a reconstruirnos desde una constituyente, la sociedad no podrá desligar la politiquería de temas como educación que debemos actualizar. Si no trabajamos educando para emprender y crear, no podrá la mayoría por necesidad resistirse a la corrupción para tener más. En el modelo actual de nuestra sociedad se educa para servir y no para prospectar.

¿Considera que los artistas deberían ser más críticos?

Creo que cada individuo tiene la libertad de opinar sobre cualquier tema. Que en nuestro país no se dirijan los micrófonos a los artistas, eso es otra cosa.

Su gran pasión son las letras

Yigo Sugasti empezó su carrera artística a los 16 años, con la banda de rock Peso Neto. Su canción “Vampiro abstemio” fue una de las más sonadas.

En 2007, participó en la ‘Fete de la Musique’, en la Casa de América Latina en París, Francia. Dirige la Fundación Tocando Madera, a través de la cual organiza conciertos y talleres educativos relacionados con la canción de autor.

