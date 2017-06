Wonder Woman, la antítesis de la damisela en apuros Escrito por Redacción Web. 21 Junio 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE | En la primera gran película que protagoniza la superheroína Wonder Woman, un largometraje que ha arrasado en la taquilla estadounidense, la imagen de la damisela en apuros que históricamente ha inundado la gran pantalla se convierte en un recuerdo muy lejano. "Muchas veces, cuando vamos al cine, las mujeres son las damiselas en apuros, con el corazón roto, o a la espera de ser rescatadas por un hombre, pero esa no es la vida real", explicó a Efe la actriz israelí Gal Gadot, protagonista de Wonder Woman.

"Estoy contenta de que finalmente tengamos este personaje femenino fuerte que no sólo es súper poderosa, sino amorosa y con un corazón enorme", agregó la actriz sobre la película, que se estrena este viernes en España. La cinta, la más reciente gran producción del mundo del cómic, llega a los cines de la mano de Warner Bros para contar la historia de cómo Wonder Woman llegó a ser Wonder Woman tras la transformación de Diana Prince, una joven e idealista amazonas de la remota isla de Themyscira.

El filme, dirigido por Patty Jenkins y con un papel destacado de la admirada Robin Wright y del apuesto Chris Pine, ha recaudado ya más de 570 millones de dólares a nivel global, además de haberse ganado buenas críticas. "Lo que me encanta de estas películas en su potencial para imaginar una versión de uno mismo a la que se aspira, enfrentándonos a las dificultades de ser un héroe y aprendiendo a (...) ser mejor", dijo Jenkins sobre las razones que la llevaron a dirigir el filme.

"Es importante enseñar a la próxima generación a pensar por ti mismo y ser fuerte, además de tener una mente fuerte", aseveró. En el caso de Wright, las cualidades de Wonder Woman, cuya misión en la cinta gira en torno a la búsqueda de un mundo en el que domine el amor y la justicia, fue el factor determinante para decidirse a formar parte del largometraje.

"Lo que Wonder Woman simboliza es la razón por la que quería hacer la película", afirmó Wright a Efe, que interpreta a Antiope, la tía guerrera y decidida que entrena y estimula a Diana Prince para acabar convirtiéndose en la superheroína. "Su objetivo -añade- es devolverle la igualdad y la justicia a la raza humana. La película es sobre eso y no sobre el castigo o la venganza o el odio" que suelen verse en otros largometrajes del mismo género.

Sin embargo, la primera gran película protagonizada por una superheroína, que llega 75 años después de aparición del personaje de Wonder Woman, no ha estado exenta de polémicas, y ha sido blanco de un buen número de comentarios negativos, muchos de ellos sobre la indumentaria y el aspecto del personaje central.

Dicen que el atuendo de Gadot, formado por una ajustada coraza en la mitad superior y una escueta falda que deja al descubierto buena parte de sus muslos, destaca demasiado el aspecto sensual de una superheroína que representa al género femenino en un mundo, el de los cómics, dominado por personajes masculinos. Su directora se defiende subrayando el hecho de que los superhéroes, como Supermán, Batman y Capitán América, también se caracterizan por ser especímenes ejemplares, varones atractivos y fuertes, por lo que Wonder Woman no es distinta en ese sentido.

"Todos están idealizados, los hombres igual que las mujeres, esa eso es lo que son los superhéroes. Juzgar sólo a Wonder Woman con esos estándares y no a los personajes masculinos es lo que es sexista para mí", explicó Jenkins a Efe. Gadot también descarta esta idea, y opina que las mujeres pueden "ser inteligentes y fuertes y a la misma vez sexy y atractivas". "No veo ningún conflicto con eso", zanjó. Gadot interpretó por primera vez el personaje de Wonder Woman, también conocido como Diana Prince, en un rol secundario de la película "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y también aparecerá en "Justice League", que aterrizará en los cines en noviembre de 2017.

Imprimir Correo electrónico