Stop the wall, juego para “destruir” muro de Trump

EFE | El profesor puertorriqueño Carlos Marcial Torres creó la aplicación móvil “Stop the wall” (Detén el muro), en la que los usuarios hacen todo lo posible para evitar el muro que pretende levantar el presidente estadounidense, Donald Trump, en la frontera con México.

“El juego es 'reaccionario'. Reaccionando a frases y pensamientos políticos xenofóbicos, racistas y de odio de Trump. Utilizamos la tecnología para combatir todo eso”, explicó Torres, de 33 años.

La app simula al famoso y divertido juego Tetris y al momento de comenzar aparece dibujado el rostro de Trump. Como una manera creativa, Torres le agregó frases reales que el actual mandatario de EE.UU., ha dicho en diferentes foros. Es por ello que al arrancar “Stop the wall” se escucha la frase “Welcome to the world of the media (Bienvenidos al mundo de los medios)”.

Mientras la persona alinea los bloques, la cabeza de Trump aparece flotando y se enfurece, lanzando comentarios como: “El muro será solo 10 pies más alto”, “Yo construiré un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme”, “Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor” o “Antes que todo, no creo nada de lo que diga Telemundo”.

El entretenimiento incluye canciones clásicas: “La Cucaracha” y “Cielito Lindo” y, según dijo Marcial Torres, alrededor de 500 personas de países como: Taiwán, Australia, EE.UU., México, China, Noruega y Reino Unido ya han descargado la aplicación.

El catedrático en Ciudad de México detalló que la herramienta la comenzó a trabajar hace cinco meses.

