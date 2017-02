Sting y Wayne Shorter ganan el Premio Polar, el "Nobel" de la música

Escrito por Redacción Web en 07 Febrero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE| El cantante británico Sting y el saxofonista estadounidense Wayne Shorter han sido distinguidos hoy en Estocolmo con el Premio Polar, considerado el "Nobel" de la música. El jurado destacó en el fallo que tanto como miembro del trío The Police como en su posterior carrera de solista, Sting "nunca se ha relajado y dormido en los laureles", sino que "ha echado el ancla en más puertos musicales que quizás ningún otro artista de su generación". Sting ha sabido combinar el pop con el virtuosismo musical y la apertura a todo tipo de géneros y sonidos, lo que lo convierte en "un auténtico ciudadano del mundo", que además ha usado su posición para promover los derechos humanos.

Del saxofonista de jazz el jurado resaltó su calidad de "explorador musical" que a lo largo de "una carrera extraordinaria ha buscado constantemente nuevos caminos no transitados". "Sin las exploraciones musicales de Wayne Shorter, la música moderna no habría perforado tan profundo", destacó el fallo, recordando que el galardonado definió una vez su trabajo como "una perforación en busca de la sabiduría". Sting, cuyo verdadero nombre es Gordon Summer (Wallsend, 1951), formó en 1977 con Stewart Copeland y Andy Summers The Police, una influyente banda que lanzó cinco álbumes de estudio, y ha desarrollado luego una exitosa carrera como solista.

A lo largo de su trayectoria musical Sting ha vendido cerca de 100 millones de discos y acumula 16 premios Grammy. Wayne Shorter (Newark, 1933) posee una carrera como músico de jazz de más de seis décadas, que incluyen entre otros los Art Blakey's Jazz Messengers, Miles Davis's Second Great Quintet y Weather Report, además de una larga trayectoria como solista. Sting y Shorter suceden en el palmarés del premio a la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli y al productor y compositor de música pop sueco Max Martin.

Los galardonados recibirán el premio, dotado con un millón de coronas suecas (114.000 dólares, 106.000 euros), de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una gala que se celebrará el 15 de junio en el Konserthus de Estocolmo. El Premio Polar fue creado en 1989 por Stig Andersson, editor, compositor y representante del grupo Abba. Desde que en 1992 empezó a otorgarse, el Polar ha distinguido a intérpretes como B.B. King, György Ligeti, Keith Jarrett, Bob Dylan, Ray Charles, Pierre Boulez, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, el grupo Pink Floyd, Dizzy Gillespie, Sony Rollins, Gilberto Gil, Ennio Morricone y Björk.