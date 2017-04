Smithsonian lanza aplicación móvil sobre peces del Caribe y el Pacífico

Escrito por Redacción Web en 05 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | Más de 3.000 especies de peces del Caribe y del Pacífico Oriental están identificadas en una aplicación gratuita para móviles promovida por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), con sede en Panamá.

"Ahora puedes llevar lo que se necesita para identificar más de 3.000 especies de peces en tu bolsillo", dijo el biólogo marino de Smithsonian, D. Ross Robertson, creador de la guía, en una declaración pública difundida hoy por el ente científico.

La aplicación para Android, iPhone, tabletas y Kindle Fire, ofrece información sobre 1.693 especies de peces del Caribe con más de 8.200 fotos e imágenes, y sobre 1.358 del Pacífico Oriental con 5.000 imágenes, de acuerdo a la información oficial.

El Smithsonian indicó que la aplicación "es una poderosa herramienta para estudiantes, científicos, guías turísticos y buzos, con herramientas únicas de búsqueda de peces, listas y mapas de rango". Por ejemplo, se puede buscar un pez basado en su color, patrón, forma, ubicación y nombre de la especie, y una función de cuaderno guarda la información a medida que es encontrada y organiza las observaciones en carpetas, añadió.

El Smithsonian precisó que Robertson publicó la primera guía de campo interactiva sobre los peces en disco compacto en el 2002 y en internet en el 2008, mientras que la primera aplicación para teléfonos móviles "The Smithsonian Guide para Shore Fishes of the Tropical Eastern Pacific", salió disponible en iTunes en el 2012. "La codificación de las versiones para Android de las aplicaciones para teléfonos móviles fue realizada por Jorge Yau, de la firma de TI de Panamá, Yunke, Inc., encabezado por Harold Maduro, antiguo webmaster de STRI", añadió la información oficial.