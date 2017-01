Sandra Sandoval: "No se por qué no puedo ver las fotos de la primera dama"

Escrito por Redacción Web en 18 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

La cantante de música típica, Sandra Sandoval señaló no poder ver las fotos de Instagram de la Primera Dama de la República, Lorena Castillo de Varela y que desconoce el motivo, esto ante el comentario de que fue bloqueada en esta red social.

"Yo no se, creo que fue un error de dedo. Si yo la ofendí en algo que me disculpe y me perdoné", así lo indicó Sandoval al explicar que eso pudo haber pasado mientras la primera dama estaba depurando contactos. También mencionó la posibilidad de que alguien le maneje la cuenta a Castillo y fue esa persona quien la bloqueó.

Sobre el próximo año nuevo chino en Panamá, que se realizará el 28 y 29 de enero en el Centro de Convenciones Amador, la cantante invitó a que participen del mismo. "El año pasado me perdí un espectáculo muy lindo, que este año no me lo quiero perder", dijo Sandoval y añadió que cada año esta actividad tiene más auge y la comunidad china se esmera por traer y presentar cosas innovadoras.

Con información de Onassis González