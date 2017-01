Sammy Sandoval: Falta mucho por hacer en la educación

Escrito por Redacción Web en 30 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura



Siempre ha sido el más callado del dúo Sandoval, sin embargo, es quien lleva las riendas del conjunto típico, el responsable de dirigir a los músicos y a la cantalante.

¿Cómo se describe?

Sencillo, muy detallista, me gusta pasar tiempo con mi familia y soy exigente en el trabajo.

¿Tuvo que renunciar a algo para ser músico?

Siento que no tuve que sacrificar cosas, porque desde pequeño me gustó la música, así que lo hacía con gusto; claro, cuando niño no podía jugar porque me dedicaba de lleno a practicar junto a mi papá para poder crecer en el ámbito musical y ahora se veo los resultados de todo ese gran esfuerzo.

¿Suele ser reservado?

Siempre he sido tímido, me cuesta un poco expresarme, más que nada cuando tengo una cámara al frente, pero poco a poco he ido perdiendo la timidez y de hecho hasta pude presentar mi propio programa de TV.

¿Cuál es su texto literario favorito?

Me gusta el libro “Roberto por el buen camino", de la autora Rose Marie Tapia.

¿Qué opina de la educación de Panamá?

Nos falta mucho en el camino a la excelencia. Los profesores deberían dedicarles más tiempo a los niños para que aprendan operaciones básicas de matemáticas, de manera perfecta, así como las reglas ortográficas. De qué sirve que aprendan sobre las figuras literarias si no tienen buena ortografía.

¿Cuál debe ser la prioridad de los gobiernos?

Educación y salud.

¿Qué cree que le falta por aprender?

En lo profesional, cada vez hay nuevas herramientas para adaptar a nuestro estilo y mantenernos a la vanguardia. En lo personal, la vida es una escuela, que siempre nos da enseñanzas.

¿Cree que los tipiqueros no son muy respaldados?

Sí somos apoyados, aunque debería ser de una manera distinta, la cual se haga sentir y logremos exponer el talento que tenemos.

¿Qué opina sobre las guerras y eventos bélicos?

Las guerras no son mecanismos para resolver problemas, porque personas inocentes pierden la vida; es necesario que busquemos siempre las vías del diálogo.

Curiosidades

- Cumplirá 48 años el próximo 15 de febrero

- Es Ingeniero Industrial

- Desde hace un año tiene su estudio de grabación en su casa de Monagrillo, donde siempre ha residido

- Durante 12 años, junto a Sandra regalaban juguetes a niños y desde hace tres obsequian canastas de comida a las familias pobres.

- Su nombre real es Samy Cecilio Sandoval.

- Utiliza 13 acordeones y es músico desde los 13 años.

