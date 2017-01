"Rogue One" se mantiene con fuerza en la cima en la taquilla de EEUU y Canadá

Escrito por Redacción Web en 01 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

AFP | El nuevo episodio de la guerra de las galaxias "Rogue One", se mantuvo a la cabeza de la taquilla en Estados Unidos y Canadá por tercera semana, según datos preliminares de la industria publicados el domingo.

Se trata de la primera película derivada de la célebre saga "Star Wars" y nuevamente recuerda la misión de un comando de la Alianza Rebelde para recuperar los planos de la Estrella Negra, el arma de destrucción masiva del Imperio.

Hasta este momento del fin de semana largo, que concluye el lunes (feriado en Estados Unidos), "Rogue One" recaudó 49,7 millones de dólares en las salas de cine, para alcanzar ganancias acumuladas de 441 millones desde su estreno.

El musical de dibujos animados "Sing" conserva el segundo sitio en salas, con 41,4 millones este fin de semana, para acumular un total de 177,3 millones.

"Passengers" también mantiene su lugar en el podio, pero lejos de los dos primeros, con 16,1 millones recolectados en su segunda semana de exposición y un total de 61,4 millones.

El filme evoca el destino de un hombre y una mujer que van en estado de hibernación, a bordo de una nave espacial que debe llevarlos a un planeta colonizado por la Tierra, pero la pareja despierta 90 años antes de lo planeado.

"Moana" registró un buen ascenso en su sexta semana en cartelera, pasando del sexto al cuarto sitio, con 10,5 millones recaudados y un total de 213 millones.

Otra cinta que retomó fuerza, que pasó del séptimo al quinto lugar, es "Fences", con Denzel Washington, que versa sobre las relaciones raciales en Estados Unidos y que obtuvo 10,2 millones de dólares y 32,7 millones desde su estreno hace tres semanas.

Las siguientes películas completan el podio de los 10 filmes con mejor recaudación:

6 - "Why Him?" (10 millones de dólares)

7 - "La La Land" (9,5 millones de dólares)

8 - "Assassin's Creed" (8 millones de dólares)

9 - "Manchester by the sea" (4,2 millones de dólares)

10 - "Collateral Beauty" (4 millones de dólares)

