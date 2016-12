Resultados de autopsia de George Michael "no son concluyentes"

Escrito por Redacción Web en 30 Diciembre 2016 . Publicado en Vida y Cultura

AFP| Los resultados de la autopsia de la estrella del pop británica George Michael, que murió el día de Navidad, "no son concluyentes" sobre la causa del deceso y deberán realizarse otros análisis, indicó el viernes la policía.

"Se practicó una autopsia ayer (jueves) como parte de la investigación sobre la muerte de George Michael" y los resultados "no son concluyentes", explicó la policía en un comunicado.

Se realizarán más análisis, "cuyos resultados no se conocerán hasta dentro de varias semanas", agregó. Anteriormente, la policía había indicado que la muerte del cantante era "inexplicada pero no sospechosa".

La pareja de Michael, Fadi Fawaz, explicó que lo halló "yaciendo en paz" en la cama en su casa de Goring, al oeste de Londres. Su representante Michael Lippman dijo a la revista Billboard que al parecer la causa de la muerte había sido un paro cardíaco.

Los homenajes al cantante se sucedieron durante toda la semana y muchos fans depositaron flores, velas y mensajes emotivos en frente de sus casas de Goring y Londres.

La familia de Michael dijo el martes estar "conmovida" por todos estos tributos, entre los que no faltaron los de Madonna o Elton John. "Contrariamente a algunas informaciones, no hay circunstancias sospechosas en torno a su muerte y desde lo más profundo de nuestros corazones damos las gracias a quienes acertadamente han optado por homenajear su vida y su legado", señaló su publicista en un comunicado.

A lo largo de su vida, George Michael protagonizó varios incidentes vinculados al consumo de drogas. El intérprete de "Careless Whisper" fue condenado a ocho semanas de prisión en 2010 por embestir con su Range Rover una tienda del norte de Londres tras haber fumado marihuana.

El cantante había sobrevivido por otro lado a una neumonía a fines de 2011 y en los últimos años se había mantenido alejado del foco público.

Tras su muerte, se destacaron sus obras filantrópicas en favor de la infancia o de la lucha contra el sida y se dio a conocer una donación suya de 15.000 libras esterlinas (18.400 dólares) a una mujer que no podía tener hijos para que accediera a la fecundación in vitro.

Georgios Kyriacos Panayiotou --su verdadero nombre-- nació en un barrio londinense en 1963 y a lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos. Saltó a la fama con su grupo Wham!, formado en 1981 con Andrew Ridgeley, y entre sus canciones archiconocidas están "Last Christmas" y "Wake me up before You Go-Go".

Michael reveló que era homosexual en 1998 tras ser arrestado por la policía en Los Angeles.