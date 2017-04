“Rápido y Furioso 8” se estrena con fuertes ganancias en taquilla de EEUU Y Canadá

Escrito por Redacción Web en 16 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura

Una de las películas más esperadas del año, la octava entrega de "Rápido y furioso", no decepcionó en Estados Unidos y Canadá, al liderar las ventas en su fin de semana de estreno, según cifras provisionales de Exhibitor Relations.

"Rápido y furioso 8", con un elenco que incluye a Vin Diesel, Dwayne Johnson y Michelle Rodriguez, recaudó poco más de 100 millones de dólares desde su estreno el viernes, indicó la consultoría especializada Exhibitor Relations.

Dirigida por Felix Gary Gray, esta nueva entrega de la franquicia -que ha obtenido ingresos globales por 3.900 millones de dólares- pone en escena a ladrones de la banda por todo el mundo en una oscura historia de venganza.

En la presentación de la película en marzo, Vin Diesel rindió homenaje a la exestrella de la saga Paul Walker, que murió trágicamente en 2013 en un accidente de tráfico.

La película animada "Baby Boss", de los estudios Dreamworks, quedó relegada a segunda posición con ingresos en el fin de semana de Pascua de 15,5 millones de dólares.

Este filme, que ha ganado en tres semanas 116,3 millones de dólares, relata la misión de un ángel rubio y ojos verdes, doblado por el actor Alec Baldwin, para entender por qué los cachorros tienen tanto éxito con la gente.

"La Bella y la Bestia", nueva versión de Disney con Emma Watson, también perdió un lugar con una taquilla en Estados Unidos y Canadá de 13,6 millones de dólares durante tres días y 454,6 millones en cinco semanas.

Según el analista Paul Dergarabedian, de la empresa especializada Comscore, esta película superó el fin de semana los mil millones de dólares en ingresos en todo el mundo.

La cinta de animación "Los pitufos en la aldea perdida" quedó en cuarta ubicación con 6,5 millones de dólares recolectados. En dos semanas, estos pequeños personajes azules reportaron 24,7 millones de dólares.

Los abuelitos de "Asalto a la antigua", quedaron en quinto lugar. Los octogenarios Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin intentan asaltar el banco que los arruinó cuando sus pensiones se difuminaron. La comedia que recaudó 6,3 millones en el fin de semana y ha generado 23,7 millones en dos semanas.

A continuación el resto de la lista:

6 - "Mary": 3 millones de dólares (4,4 en dos semanas)

7 - "Get Out": 2,9 millones (167,6 en 8 semanas)

8 - "Power Rangers": 2,8 millones de dólares (80,6 en cuatro semanas)

9 - "The case for Christ": 2,7 millones (8,4 en dos semanas)

10 - "Kong: Skull Island": 2,6 millones (161,2 en seis semanas)