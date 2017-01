Escrito por Redacción Web en 17 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

ML | El actor Jossie Jiménez presentará en el Teatro La Plaza (Samuel Lewis) su Stand Up Comedy Show “Thank you. Very much”, hasta el próximo 23 de enero a las 8:00 p.m. Las entradas están de venta a 20.00 balboas en todos los Panatickets.