Peter Dinklage negocia incorporarse al reparto de "Avengers: Infinity War"

Escrito por Redacción Web en 12 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE| El actor estadounidense Peter Dinklage, muy conocido por su papel de Tyrion Lannister en la serie "Game of Thrones", negocia incorporarse al reparto del filme de Marvel "Avengers: Infinity War", informó hoy el medio especializado Variety.

Las conversaciones con Dinklage se encuentran todavía en la primera fase y, si llegaran a buen término, supondrían la participación del actor en esta cinta, prevista para mayo de 2018, y su secuela todavía sin título, cuyo estreno está planeado para mayo de 2019. Apenas se conocen detalles de la trama de estas películas, pero sí se sabe que el famoso equipo de superhéroes se reunirá para luchar contra el villano Thanos.

Los hermanos Joe y Anthony Russo, responsables de "Captain America: The Winter Soldier" (2014) y "Captain America: Civil War" (2016), se encargarán de dirigir "Avengers: Infinity War" y su continuación. Ganador de un Globo de Oro por su papel de Tyrion Lannister en "Game of Thrones", Peter Dinklage también ha intervenido en filmes como "The Station Agent" (2003) "X-Men: Days of Future Past" (2014).