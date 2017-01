Nominados a los Screen Actors Guild Awards SAG

Escrito por Redacción Web en 20 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

ML | Los SAG premian tanto el trabajo actoral en cine como en televisión. En esta edición, los filmes “Manchester by the sea”, “Moonlight” y “Fences” son las que obtuvieron mayor cantidad de nominaciones.

En tanto que, a las series habituales “Game of Thrones”, “House of Cards”, “Modern Family”, “Veep” y “Orange is the New Black” se les sumaron “Westworld”, “Stranger Things”, “The Crown” y “This is Us”.

Una de las categorías que cuenta con mayor atención es la de Mejor Actriz, ya que Natalie Portman obtuvo su nominación por “Jackie” de Pablo Larraín, competirá con Amy Adams (Arrival), Emma Stone (“La La Land”), Meryl Streep (“Florence Foster Jenkins”) y Emily Blunt (“The girl on the train”).

Los SAG, junto con los WGA (gremio de guionistas), DGA (gremio de directores) y PGA son referencias para conocer quién podría llevarse el Oscar de la academia.