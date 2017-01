Milla Jovovich pone punto final al apocalipsis zombi de Resident Evil

Escrito por Redacción Web en 28 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | Hasta el apocalipsis zombi tiene un final. Tras cinco películas de acción, de muertos vivientes sedientos de sangre y de carnicerías en paisajes desolados, Milla Jovovich echa el cierre a la célebre saga "Resident Evil" con la cinta "Resident Evil: The Final Chapter". "¿Sabes? Es triste pensar 'esto es todo'. Ha sido una increíble aventura. En los últimos quince años, 'Resident Evil' ha sido una de mis cosas favoritas que hacer, meterme en este asombroso personaje en este mundo fantástico. Así que va a ser difícil decirle adiós", explicó Milla Jovovich en una entrevista con Efe.

La actriz apuntó que, sin su papel de Alice y las seis películas de "Resident Evil", su carrera en Hollywood "habría sido muy diferente, no tan emocionante, y probablemente más dramática", pero señaló, con un toque irónico, que ahora se le abren las puertas a un futuro profesional en el que puede hacer "cualquier otra cosa que no sea matar zombis". "Resident Evil: The Final Chapter", llegada a los cines de EEUU este fin de semana, relata el regreso de Alice a Raccoon City, donde la temible Umbrella Corporation esconde una cura que podría salvar a la humanidad de la epidemia zombi. Jovovich lidera una vez más el reparto de "Resident Evil" en una película en la que también aparecen los actores Iain Glen, Ali Larter y el cubano William Levy, y que fue dirigida por Paul W.S. Anderson, responsable máximo de una saga en la que ha producido las seis cintas y ha sido el realizador de cuatro de ellas.

A Hollywood le sigue costando dar con la tecla para adaptar con acierto los videojuegos a la gran pantalla ("Warcraft" y "Assassin's Creed" son sólo dos víctimas recientes), pero la serie de "Resident Evil" puede presumir de ser una excepción tan exitosa como longeva. Según el portal especializado Box Office Mojo, "Resident Evil" (2002), "Resident Evil: Apocalypse" (2004), "Resident Evil: Extinction" (2007), "Resident Evil: Afterlife" (2010) y "Resident Evil: Retribution" (2012) amasaron en total más de 900 millones de dólares en todo el mundo. En esta sexta y final entrega, Jovovich destacó que hay, como siempre, mucha acción y elementos de terror, y ensalzó además que su personaje Alice "vuelve a donde todo empezó, para entender quién es y de dónde viene". Además valoró que cada vez haya más personajes femeninos protagonistas en el cine de acción, un aspecto en el que quizá "Resident Evil" junto a "Tomb Raider" (2001) fueron pioneras antes de la fiebre actual por los superhéroes.

"Es muy divertido cuando las mujeres se ponen al volante (...). Hemos pasado demasiado tiempo viendo a chicos con grandes músculos haciendo todas las peleas y ahora lo vamos a hacer nosotras", afirmó. Por su parte, el cineasta Paul W.S. Anderson confesó que cerrar su trabajo en "Resident Evil" es una experiencia "agridulce". "Estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho, estoy feliz de cerrar la saga con una película que creo que es la mejor de la serie. Es explosiva, escalofriante, está llena de acción y hay un montón de secretos que serán revelados. Pero, al mismo tiempo, es un poco triste porque 'Resident Evil' ha sido una parte enorme de mi vida", dijo. Para Anderson, una de las claves a la hora de convertir un videojuego en un largometraje es la pasión y la fidelidad a los seguidores. "Yo era un gran fan del videojuego original y llegué a la primera película como un fan apasionado.

Creo que esa pasión y esa energía se trasladaron a la pantalla", señaló. A una pregunta sobre la reciente moda de las películas apocalípticas sobre un futuro oscuro, Anderson rebatió con finura esta visión y consideró que Alice en "Resident Evil" demuestra que la "esperanza", el "amor" y la "camaradería" pueden triunfar. Jovovich y Anderson, casados desde 2009, extendieron el ambiente familiar de la saga "Resident Evil" al incluir en el elenco de "Resident Evil: The Final Chapter" a su hija Ever Anderson en el papel de la misteriosa Red Queen.

"¿Qué es mejor que hacer lo que amas con la gente que amas?", se preguntó Anderson, antes de comentar entre sonrisas que también fue "estresante" trabajar con su hija. "Me sentía muy responsable. Por una parte, era el director y tenía que conseguir una buena actuación de ella. Pero por la otra, era su padre", recordó y apuntó que, por el contrario, su hija estaba muy "tranquila" y "serena" en el rodaje, probablemente porque "ha crecido en sets de películas y viajando a lo largo del mundo" con Jovovich y él.