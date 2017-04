Escrito por Redacción Web en 13 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | La ex Miss Universo venezolana presume de curvas y posa sin ropa en una campaña contra el uso de pieles de animales del grupo ambientalista People for Ethical Treatment of Animals (PETA) con un mensaje bien rotundo: "prefiero estar desnuda que vestir pieles".

La actriz muestra con orgullo su propia piel en una fotografía en la que aparece desnuda para pedir a consumidores e industrias que dejen de usar a los animales en la confección de ropa, ya que el mundo actual ha evolucionado.