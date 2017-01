Escrito por Redacción Web en 05 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

ML | Pitt, de 53 años, pidió a un juez de la Corte Superior de Los Ángeles mantener en secreto todos los documentos relacionados con sus seis hijos. Además, el actor acusó a su ex esposa, Angelina Jolie, de comprometer la privacidad de los niños mediante la filtración de información judicial a la prensa. La actriz no dará tregua a su ex en esta pelea.