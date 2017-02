Maluma arranca su primera gira por EE.UU. con una maleta cargada de sueños

Escrito por Redacción Web en 08 Febrero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | Después de pasar por Europa y recorrer varias veces Latinoamérica, el cantante colombiano Maluma se embarca en uno de los proyectos más "ambiciosos" de su carrera: su primera gira por Estados Unidos.

"Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo estoy feliz y muy agradecido con la oportunidad de girar por aquí", comentó hoy el artista de Medellín durante una entrevista con Efe en Miami. En el "Maluma World Tour", que incluye 15 ciudades, se mostrará "un gran espectáculo" para deleite de los fans del colombiano.

La gira por territorio norteamericano llega en uno de los mejores momentos de su carrera. En poco tiempo se ha convertido en uno de los artistas latinos más influyentes del momento situándose en los primeros puestos de las listas musicales y siendo el cantante masculino hispano con más seguidores en las redes sociales.

Sin embargo, sigue teniendo muchos sueños que cumplir. Uno de ellos es conseguir un premio Grammy, el latino y el general, "aunque el mayor reconocimiento es el cariño del pueblo". "Las estatuillas son importantes para uno levantarse y sentirse orgulloso de todo el trabajo que ha hecho, pero realmente lo que me llena es que la gente me quiera", apuntó.

Otro de los sueños que le quedan por cumplir es estar presente en el mercado anglo, al igual que algunos de sus compatriotas, como Shakira o J Balvin.

Se atrevería, según dice, a hacer "algo grandioso" con Selena Gómez o Justin Bieber, con quién algunos lo comparan. "Me encantaría hacer una canción con algunos de ellos dos porque son dos grandes estrellas a nivel mundial y se me abriría un panorama muy importante", dijo.

El colombiano confiesa que, después de que una amiga le "regalara un libro muy especial", ha encontrado en la lectura una forma de combatir "la soledad" y "el silencio de la habitación", una de las cosas que peor lleva cuando está de gira.

Por eso, en su equipaje nunca puede faltar un libro. "Uno encuentra en la lectura las herramientas para solucionar los problemas internos y externos que suceden en el día a día.

La lectura me ha dado una forma de pensar", comentó. Atrás quedan esos años en los que un joven llamado Juan Luis Londoño Arias, que pretendía que todos le llamaran Maluma, soñaba con cantar ante miles de personas.

Con el paso del tiempo, reconoce que ha "vivido ese recorrido de la mejor manera" y ahora se siente un artista mucho más consagrado y seguro de sí mismo.

"El crecimiento ha sido constante, no solamente artístico sino personal. Ahora acabo de cumplir 23 años y, aunque no son muchos años, se nota que voy creciendo, evolucionando y que voy cambiando".

Maluma, cuyo apodo artístico es una combinación de las dos primeras letras del nombre de su madre -Marlli-, de su padre -Luis- y de su hermana -Manuela-, remarca que ha encontrado en su familia el mayor apoyo de su carrera.

"Por eso me puse ese nombre, porque me gusta recordar que tengo una familia que siempre está conmigo, que es mi núcleo y mi centro", recordó el intérprete de "Borró Cassette".

Hace unos meses, el cantante fue el centro de las críticas tras la publicación de "4 babys", una canción cuya letra fue tildada de machista. Asegura que no le importó todo lo que se dijo de él -le "resbaló"-, aunque lamenta el sufrimiento de sus seres queridos por los comentarios que surgieron a raíz de ese tema, del género trap, dirigido a un público "underground".

"A mí directamente no me golpeó, pero sí indirectamente por mi familia (...) La gente no alcanza a imaginar el daño que puede hacer con un par de comentarios", declaró.

Pese a eso, asegura que "todo pasa por algo" y esa polémica le benefició profesionalmente ya que "los propios periodistas la convirtieron en un hit mundial", alcanzando 500 millones de reproducciones.

Después de esta gira por Estados Unidos, el cantante se enfocará en una producción con la que quiere crear "un nuevo movimiento" musical en la industria.