Luz Beatriz Spiegel, sigue los pasos de su madre

Escrito por Zulema Emanuel en 08 Febrero 2017



Alegrar al público que asiste a los carnavales e irradiar luz durante el festejo, son cualidades que considera Luz Beatriz Spiegel Chiari, emperatriz de la Tuna de Calle Abajo de Las Tablas, debe tener para que sus seguidores estén orgullosos de quien los representa en el parque.

Esta risueña joven, quien cursa el segundo año de la carrera de medicina, nos contó un poco de su vida.

¿Por qué decidió ser reina de Carnaval?

He participado del Carnaval tableño desde que tenía tres años, como damita. Mi madre fue reina en 1997. He estado montada 22 veces en carros alegóricos y acompañado a nueve reinas. Será un momento muy bonito porque mi mamá cumple 20 años de reinado cuando me pongan la corona.

¿Cómo ha sido su preparación?

Lo primero es estar preparada físicamente para aguantar los cuatro días. Hacer mucho ejercicio y alimentarse bien. También pienso que uno debe prepararse psicológicamente, para todas las puyas que te tiran.

¿Por qué ingresó a la carrera de medicina y en qué le gustaría especializarse?

Me parece interesante conocernos internamente, considero que el cuerpo humano es algo asombroso. Más adelante pienso especializarme en dermatología.

¿Por qué considera que es importante preservar nuestras tradiciones?

Porque así le enseñamos a todos los extranjeros y a nuestra generación joven lo hermoso que es Panamá y sus bellas costumbres.

¿Qué piensa de la polémica que hay en Calle Abajo?

No tengo mucho que decir acerca de eso. Todo el mundo sabe y ha visto quién ha sido la única reina de la Tuna de Calle Abajo de Las Tablas, la que ha estado 100% apoyada por toda su gente, a quien considero mi familia, así que por eso no me preocupo. Solo quiero decirles a las otras que se preparen, que ya viene el Carnaval y en esos cuatro días vamos a demostrar quién es quién.

