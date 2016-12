Los teatristas hablan de lo bueno, lo malo y lo feo que les dejó el 2016

Escrito por Redacción Web en 22 Diciembre 2016 . Publicado en Vida y Cultura

Elizabeth Jipsion

Acting Studio

Lo bueno: Hubo muchas más obras que en otros años. Los grupos jóvenes recién graduados de talleres y cursos de actuación están produciendo y ha incrementado la oferta. Las buenas puestas de escena.

Lo malo: Que algunos no tienen quien les cuide la calidad y cobran lo mismo que actores profesionales dañando el mercado, porque el público sabe.

Lo feo: No concibo que no tengamos Teatro Nacional; en cima que no recibimos grandes apoyos del gobierno, estemos sufriendo sin este lugar.

Larry Diaz

Actor y productor

Lo bueno: Se abrió dos salas de teatro: El Ángel y La Plaza. Se siguen inscribiendo más personas en los cursos de actuación, el relevo.

Lo malo: La asistencia a taquilla va disminuyendo. La situación económica no ha sido buena y el teatro no ha escapado de eso.

Lo feo: La desunión que existe. Las peleas, los egoísmos, los egos, las individualidades es lo peor que hay en este ámbito.

Yescenia Navarro

Productora de Top line

Lo bueno: La apertura de nuevas salas, que empezó la restauración del Teatro Nacional y la gran cantidad de buenas producciones que se desarrollaron.

Lo malo: La economía un poco lenta que afectó grandemente la taquilla y los aportes que brindan las empresas en cuanto a patrocinio para espectáculos.

Feo: Que estuvimos un par de meses con el Teatro Nacional cerrado y sin noticias de nada (la apertura).

Teresita Mans

Actriz y maestra de teatro

Lo bueno: En estos tiempos vemos que existe más oferta teatral.

Lo malo: Las producciones no tienen variedad y hacen falta espacios. No hay suficientes teatros con dos y tres salas; que no brinden las opciones o espacios en los centros comerciales como en otros países, para los que prefieren las tablas.

Lo feo: Es que creo que la gente todavía no toma estas presentaciones como una profesión.

Abraham Rojas Lamela

Grupo teatral Los de Al Lado

Lo bueno: La apertura de nuevos espacios como Teatro El Ángel y Teatro La Plaza. La oportunidad a los nuevos talentos.

Lo Malo: Ha sido difícil encontrar patrocinadores que estén dispuestos a apoyarte económicamente en las producciones que hoy son más costosas, porque no ven el valor o las ganancias en estas obras para sus respectivas marcas.

Lo peor: La falta de apoyo dentro del gremio teatral y una sana competencia.

Félix Gómez

Actor y director

Lo bueno: La apertura de dos nuevas salas teatrales. Incremento en las producciones, para adultos como para niños. Presentación de obras los días lunes.

Lo malo: Las empresas solo desean patrocinar producciones de afuera o musicales de Broadway. No les gusta apoyar creaciones panameñas, ni a sus artistas.

Lo feo: El cierre del Teatro Nacional, mientras el gobierno sigue destinando dinero a otras obras como los millones del Parque Omar.

Daniel Gómez Nates

Cofundador / Teatro El Ángel

Lo bueno: Creo que el teatro comercial e independiente, a pesar de la crisis y el poco apoyo del gobierno y de la empresa privada, ha crecido. Se abrieron dos nuevas salas de teatro y han surgido muchas productoras comandadas por jóvenes que están aportando al teatro en Panamá.

Lo malo: Que el teatro nacional sigue cerrado, sin dar visos que vayan a abrirlo pronto; se mantiene la gran carencia de apoyo del gobierno, empresa privada y medios de comunicación.

Lo feo: Algunas producciones que no llenaron los requisitos, desde el punto de vista profesional y que fueron muy decepcionantes para el público.

Agustín Clément

Actor, director y profesor

Lo bueno: Que hayan puesto a una teatrista en el Inac: Janelle Davidson.

Que siga creciendo el número de montajes, a pesar que hay menos salas.

Lo malo: Que a la pobre Janelle le va a costar un mundo cumplir lo prometido, cuando debería tener todo el presupuesto, el apoyo y nada de burocracia.

Lo feo: Que en el año 2016 ninguna provincia del interior de nuestro país tenga un teatro... y por los vientos que soplan pasarán más lustros así.

Alex Mariscal

Teatro Sa-Katan y profesor

Lo bueno: El promedio de asistencia se mantuvo.

Lo malo: La taquilla se ha vuelto inaccesible para ciertas clases sociales.

Lo Feo: Ha proliferado el teatro comercial versus el comunitario o independiente.