Los diseños de Victoria Beckham aterrizan en los supermercados

Escrito por Redacción Web en 11 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura

AFP | La ex Spice Girls convertida en diseñadora de moda Victoria Beckham vende ahora su línea de ropa en los supermercados Target, siguiendo la tendencia de otros diseñadores como Versace para H&M y Kate Moss para Topshop, deseosos de ampliar su clientela.

Estos percheros de supermercados son muy solicitados por clientes conocedores de la moda pero cuyos bolsillos no les permiten frecuentar las tiendas de lujo.

"Normalmente no exagero pero esta línea es INCREÍBLEEEE!", tuiteó un blogger neoyorquino el lunes.

La colección "VB x Target" (Victoria Beckham para Target) es su primera incursión en los anaqueles de supermercado, con una colección para mujeres y niños. Es la primera vez también que la británica crea una línea infantil, inspirada por su hija de 5 años, Harper.

"Estoy abrumada por sus respuestas", respondió en Twitter la diseñadora de 42 años, esposa del exastro del fútbol David Beckham y madre de cuatro hijos, cuando lanzó su colección el domingo.

"¡Gracias por su paciencia y perdón por la frustración!", agregó. Tras su campaña de promoción entre sus amigos, actrices, modelos y otras celebridades, muchos artículos figuraban como agotados en su página web el martes.

Sus fans se frotan las manos frente a los precios asequibles --de 6 a 70 dólares y en su mayoría por debajo de 40 dólares--, que contrastan claramente con los vestidos de cuatro dígitos o las blusas de tres que la diseñadora vende por lo general como prêt-à-porter.

Pero en una tienda Target en Tribeca, en Manhattan, un barrio lujoso donde muchos pueden permitirse pagar la línea original de Victoria Beckham, algunos se muestran escépticos.

"Soy una gran admiradora de Victoria Beckham. Pero no de esto", dice Crystal, que trabaja en el sector de la moda y prefiere no dar su apellido, criticando las telas baratas usadas.

"No me gusta todo", añade su amiga y colega Madeleine, quien, sin embargo, finalmente encontró un vestido que es de su agrado. "Me encanta este naranja que ella utiliza", afirma esta residente de Tribeca que ya tiene en su casa algunas creaciones originales de la ex Spice Girl.