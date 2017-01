Lo que les espera a los animales del zodiaco durante el año del Gallo 4714

Escrito por Redacción Web en 25 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

Del 28 de enero 2017 al 15 febrero 2018, el gallo de fuego favorece inventos y proyectos creativos. Si quiere regresar al campo, ahora es el momento. El historiador chino Juan Tam explica cómo le irá a los diversos animales del zodiaco en este periodo.

1. Rata

Pon en orden tu ático. No tienes nada que temer. El animal rey de este año protege a su súbdito, la rata. Las celebraciones están a tu disposición, nuevos socios o una boda en la familia; buenas cosas pasan de repente. Cuídate de las infecciones, cortaduras o exceso de trabajo. Encontrarás algún hueso que roer.

2. Búfalo

Tomas ventaja de un año ordenado para regresar a estar bajo el yugo del trabajo duro. Un periodo moderado en el que obtendrás triunfos o experimentarás un extraño y poco probable accidente este año. Debes cuidarte de la venta, remate de alguna propiedad o de un timo por parte de un amigo. Te sentirás en buen ambiente, encontrarás fácilmente a tus protectores.

3. Tigre

Si quisieras revelarte contra la autoridad, será posible ahora. No debes ser demasiado ansioso. Los evidentes grandes problemas que te confunden pueden ser resueltos y la ayuda llega en el último instante, de lugares poco esperados o nuevos amigos. Es posible que debas esconderte o necesites ocultar algo en tu vida. El inmovilismo te saca de quicio y te encuentras comprometido.

4. Conejo / Gato

Ustedes los pacifistas no tomarán de buena forma el orden impuesto. Mantén ese perfil muy bajo; pasa desapercibido hasta que las cosas se calmen. Año muy duro, ya que el dinero se te va y encontrarás dificultades que te causarán gastos extras. Tiempo para unirte a otros y dejar que te lleven. Problemas en casa y en el trabajo serán vencidos.

5. Dragón

Estás en posición de brillar. Los Gallos necesitan compañeros fuertes alrededor de ellos. Guarda tus nociones liberales para el otro año, estarán muy a mano. Año feliz y de eventos, buenas nuevas y promociones; recobro de dinero que creías perdido. Tu vida familiar es suave y es capaz de recuperarse.

6. Serpiente

Todo se mueve muy rápido para ti, serpiente equilibrada. Tu mejor movida es luchar contra la depresión de cualquier forma. Sonríe mucho, con valor, lee bastante y mantente fuera de las calles. Año de logros fantásticos, ya que serás reconocido. Ganancias o algún gran incremento en ingresos. En la vida familiar la serpiente cosecha frutos por su labor.

7. Caballo

Inteligentemente has tomado provisiones. Tu trabajo está protegido, mantén la nariz en quieta. Buena voluntad en casa, pero con problemas en tu carrera, que no serán grandes. Puede que se reduzca tu progreso y tiendes a desanimarse fácilmente; se darán ciertas dificultades en el hogar. Es posible que haya inconvenientes con una persona de cierta edad debido a una enfermedad.

8. Cabra

No dejes que las influencias del gallo te depriman, pues las apariencias son engañosas. Esta pausa puede ser refrescante. Un año entretenido pero caro, gastas más de lo que ganas; y enfrentas disputas irritantes o conflictos en casa, donde no debes complacer a todos; necesitas cuidar tus finanzas. Te atormentas preguntando si debes o no aceptar propuestas.

9. Mono

Como siempre, no hay realmente ningún peligro para tu adaptable forma. Mantén tu sonrisa y haz buen uso de ella. El año lo encuentras divertido. Moderado y estable para tus propósitos. Tendrás el dinero extra que necesitas y los contactos correctos para empujar tus planes, pero descuidarás tu vida familiar, socializarás demasiado y te encontrarás exhausto en cuanto a compromisos se refiere.

10. Gallo

Las cosas estarán en perspectiva para ti, aun así, tienes que trabajar fuerte por lo que quieres. No hay descanso para el que se preocupa; esperas un feliz retorno. Eres capaz de resolver tus problemas con relativa facilidad, encuentras personas influyentes o poderosas que apoyan tus ideas. Estarás envuelto en disputas, luego emergerás sin daños u otras calamidades.

11. Perro

Esconde tus huesos de libre pensador bajo tierra. Espera pacientemente, no te descorazones. El otro año es tu turno. Hay problemas de salud, romance, gobierno o superiores. Los amigos no ayudan o no comprenden, encuentras difícil que te devuelvan el dinero que te adeudan. Sufres pérdida temporal de posición y credibilidad. Tu inconsciente gritara muy fuerte.

12. Cerdo

Siempre trabajas duro, te gustan las cosas en orden y no eres un rebelde sin rumbo. Tu vida doméstica es calmada, pero el avance es interrumpido. Gastas mucho tiempo y esfuerzo, aun así, evadirás obstáculos; necesitas tener más paciencia ante las negociaciones complicadas. Cuentas son muchos amigos poderosos, amigos que no sueles utilizar siempre.