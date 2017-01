Lisboa arranca hoy su año como Capital Iberoamericana de la Cultura

Escrito por Redacción Web en 07 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE| Lisboa abrió hoy oficialmente su año como Capital Iberoamericana de la Cultura 2017, con un programa bajo el lema "Pasado y presente" que desarrollará hasta diciembre, con más de 150 actividades con centenares de artistas iberoamericanos. La ciudad lusa toma el relevo de Andorra y defiende por segunda vez el título otorgado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que ya había ostentado en 1994, año en el que fue simultáneamente Capital Europea de la Cultura. Con doce meses de actividades por delante, Lisboa quiere ir más allá de las fronteras del territorio iberoamericano y mostrar cómo se relacionan estos países con el resto del mundo.

"Querría que no quedase cerrado como una fiesta iberoamericana, sino que se relacionase con el mundo de hoy (...) No nos cerramos a ser sólo una fiesta autocelebratoria", declaró hoy a Efe el coordinador general de la programación, António Pinto Ribeiro. Por ello, en el programa se incluyen cuestiones que van más allá de las fronteras de Iberoamérica, como los refugiados, los afrodescendientes o las relaciones existentes en la dimensión multicultural de Europa y Estados Unidos. De hecho, el tema de los afrodescendientes es una de las cuatro líneas que vertebran el programa del evento, junto a la cuestión indígena, las migraciones y la creación contemporánea. "Espero que sea un año en el que se descubra una parte importante del universo iberoamericano que nosotros no conocemos bien. Y cuando digo nosotros no son sólo los portugueses, también los europeos en general", consideró el coordinador del programa. Entre los eventos que más expectación generan figura una exposición sobre el racismo que cuenta con Francisco Bethencourt como comisario, "el mayor especialista hoy en día sobre racismo", destacó Pinto Ribeiro.

La exhibición "Shadows" ("Sombras") del artista chileno Alfredo Jaar -que presenta su trabajo por primera vez en Lisboa- es otro de los actos más esperados. El pistoletazo de salida al programa quedó a cargo de la exposición "Al final del paraíso" del artista mexicano Demián Flores, que se exhibe desde hoy en el imponente Padrão dos Descobrimentos (en el barrio de Belém), hasta principios de abril. Flores (Oaxaca, 1971), que trabaja con diferentes medios artísticos, mezcla en esta exposición imágenes y símbolos históricos y contemporáneos para ofrecer "un testimonio gráfico de nuestro tiempo" y abordar cómo cambió la concepción del "paraíso" con el descubrimiento del continente americano.

Tras la inauguración de la muestra, el Teatro São Luiz, uno de los principales de la capital lusa, acogerá la presentación de una edición filatélica especial de los Correios de Portugal para conmemorar la distinción de Lisboa. Más tarde, voces femeninas de Europa y de América se unirán en "Canciones para una fiesta", con actuaciones de la portuguesa Gisela João, la ecuatoriana Mariela Condo y la panameña Yomira John. La apertura termina a medianoche con el espectáculo "Danzas en el Jardín de Invierno", con música del DJ portugués La Flama Blanca y escenografía de su compatriota Pedro Valdez Cardoso.

Más exposiciones y conciertos, coloquios, espacios de lectura y de danza, visitas guiadas y talleres forman parte de los eventos programados durante todo el año, que cerrará con una muestra de cine de América Central y del Sur, Portugal y España donde se darán a conocer obras inéditas de varios cineastas. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es una organización internacional de carácter municipal dedicada a fomentar y estimular la integración y la cooperación entre las grandes ciudades de América, Andorra, Portugal y España. El foro está formado por las capitales de los países de Iberoamérica y otras cinco grandes urbes no capitalinas, como Río de Janeiro, Sao Pablo o Barcelona.