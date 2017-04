Law será el nuevo Albus Dumbledore

Escrito por Redacción Web en 17 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | El actor británico será el encargado de dar vida al joven Albus Dumbledore, uno de los personajes más queridos de la saga Harry Potter, creada por J.K. Rowling, en la segunda parte de "Fantastic Beasts and Where To Find Them", anunció Warner Bros., en un comunicado.

Law, dos veces nominado al Óscar, se pondrá en la piel de Dumbledore (previo encarnado por Richard Harris y Michael Gambon en la franquicia), años antes de que se convierta en el director de Hogwarts.

La cinta explicará cómo Dumbledore se enamora de Gellert Grindelwald, el mago encarnado por Johnny Depp.

Rowling, que hizo su debut como guionista con la primera entrega, también escribió el guion de esta historia, que se adentra en territorios oscuros dentro del mundo mágico.

“Estamos entusiasmados de anunciar que Jude Law se une al reparto de 'Fantastic Beasts', interpretando un personaje tan querido en todo el mundo. Jude es un miembro de la familia Warner Bros., desde hace años y estamos felices de embarcarnos en esta aventura con él", indicó Toby Emmerich, presidente del estudio.