Las producciones que estrenarán en el 2017

20 Enero 2017

Cada vez son más las personas que disfrutan del séptimo arte y asisten con regularidad a las salas de cine, por eso las productoras se reinventan con propuestas para toda la familia.

Esta semana estrenó xXx Reactivado, protagonizada por Vin Diesel; Bailarina; Un monstruo viene a verme y Juego de héroe. Mientras, el otro jueves podrán ver: Resident Evil: retribution.

Febrero

El 2, estrenará Talentos ocultos y Manchester junto al mar. El 16, La cura siniestra.

Marzo

La última entrega de la trilogía de Wolverine, Logan, el 2; Life: vida inteligente, el 23 y Un jefe en pañales, el 30.

Abril

Los Pitufos, el 6.

Mayo

Alien: Covenant estrenará el 11.

Junio

Rock That Body, el 15.

Julio

Es el turno de Spiderman Homecoming, el 6; El Planeta de los Simios: La Guerra, 13 y La torre oscura, 27.

Agosto

Emojimovie: Express Yourself, 3; Captain Underpants, 17; Snatched, 24 y el filme Baby Driver, 31.

Septiembre

Kingsman: The Golden Circle, 28 y Flatliners, 29.

Octubre

Blade Runner 2049 estará disponible el 5; The Mountain Between Us y Condorito, el 19.

Noviembre

Red Sparrow, llega a las salas el 9 y la cinta de acción Murder on the Orient Express, 23.

Diciembre

El remake de Jumanji se exhibirá el 21 y The Greatest Showman, 28.