Las 10 películas más taquilleras del periodo 2016

Escrito por Redacción Web en 27 Diciembre 2016 . Publicado en Vida y Cultura

Se acerca el final del presente año y el blog cinematográfico IMDb y la página contabilizadora Box Office Mojo, experta en mediciones de todo tipo, presentaron el “top 10” de las cintas más vistas del 2016, en que destacan los éxitos de Marvel y DC Comics, así como las apuestas de Disney Pixar.

“Capitán América: Guerra Civil” parecía una nueva película de los Vengadores, el elenco de superhéroes y superestrellas de Hollywood, comandados por Chris Evans, no falló y se situó a la cabeza de la lista al obtener B/ 1,153.3.

En segundo lugar se ubica “Buscando a Dory” que es la secuela de “Buscando a Nemo” de Disney Pixar con B/ 1,027.6. La tercera posición fue para “Zootopia” que al ritmo de “Try Everything” de Shakira y la moderna metrópolis mamífera se quedó con B/ 1,023.8 de la taquilla.

Mientras, el cuarto y quinto lugar fueron para “El libro de la selva” que obtuvo B/ 966.6 y “La vida secreta de las mascotas” que alcanzó B/ 875.4, respectivamente.

En los cinco últimos lugares de filmes que causaron furor está, en sexto lugar, Batman vs Superman: Dawn of Justice, con B/ 873.3 y superando las críticas que recibió Ben Affleck, a quien se le calificó de no ser el adecuado para interpretar al mítico “Caballero de la Noche”.

Aunque, sí de personajes extravagantes se trata, Deadpool no se queda atrás y se posiciona en la séptima casilla con B/ 783.1; fue de las más alabada en la firma Marvel Comics

Si Marvel aparece en el listado, DC Comics no podía quedarse atrás y, con Escuadrón Suicida, se hacen del octavo lugar con un total de B/ 745.6. La película tuvo como su gran estrella a Margot Robbie, quien deslumbró en el papel de la psicópata amante del Joker.

Otra que impacto, a pesar de tener solo un mes de estreno, fue “Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Este spin-off de la historia de Harry Potter lleva recaudado B/ 722.6. En último lugar, con B/ 654.6, está Doctor Strange.