La Oreja de Van Gogh presentará su disco más reciente en San Juan

10 Febrero 2017

EFE | La banda española La Oreja de Van Gogh, que celebra este año sus 20 años de carrera, presentará su disco más reciente, "El planeta imaginario", el próximo domingo en el exclusivo centro comercial The Mall Of San Juan de Puerto Rico.

La gerencia del centro comercial informó hoy que los cinco integrantes de la agrupación saludarán y se tomarán una foto con sus seguidores de la isla a partir de las 14.00 hora local (18.00 GMT) en el atrio central del edificio. Allí mismo, la banda española hará una presentación musical, en la que interpretarán algunos de sus éxitos, así como temas de su producción más reciente, como "Estoy Contigo" y "Verano".

La visita de La Oreja de Van Gogh se suma a otra de algún artista español en The Mall of San Juan, después de que David Bisbal lo hiciera el pasado 16 de diciembre, cuando presentó su nuevo disco, "Hijos del mar". "Una vez más traemos a una agrupación de calibre internacional para el deleite de nuestros clientes, que podrán disfrutar de un 'mini' concierto mientras nos visitan para hacer sus compras o disfrutar de la variada gastronomía que The Mall of San Juan ofrece", dijo en un comunicado Marnie Marquina, directora de