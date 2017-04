La Flor del Espíritu Santo, fuera de temporada, apreciada por miles en Panamá

Escrito por Redacción Web en 11 Abril 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | La Flor del Espíritu Santo, una delicada orquídea que con sus pétalos color blanco marfil forma la figura de una paloma y emblema nacional de Panamá, destaca entre 500 especies apreciadas por más de 30.000 visitantes en la Expo Orquídea, por su floración fuera de temporada.

El coordinador de la exposición, Ezequiel Pitty, relató a Acan-Efe que "hay muchas variedades que florecen para esta fecha pero debido al cambio climático, muchas especies han pasado (alterado) su floración", lo que inunda con su fragancia la expo. "Aquí tenemos la flor nacional de Panamá y estamos sorprendidos que esté florecida en esta fecha porque (ello) ocurre en los meses de agosto y septiembre", agregó sin ocultar su sorpresa. La exposición se abrió el jueves pasado en el distrito turístico de Boquete, a unos 400 kilómetros de ciudad de Panamá y trepado en la cordillera panameña vecina con Costa Rica.

La Flor del Espíritu Santo o Peristeria elata, adoptada como flor nacional el 21 de octubre de 1980, se exhibe en la trigésima primera edición de la Expo Orquídea, en donde se lucen más de 500 orquídeas que pertenecen a 25 variedades de especies nativas, 25 híbridas y otras 25 especies procedentes de países latinoamericanos.

La flor nacional de Panamá está en peligro de extinción, al punto que técnicos de Taiwán hace un par de años atrás desarrollaron un programa de recuperación para lograr su recuperación, mientras las autoridades procuran que solo se use para exhibiciones, no venta. De acuerdo con los expertos, el Cerro Gaital en el Valle de Antón, es el hábitat fundamental de la flor nacional de Panamá, a unos 100 kilómetros al oeste de la capital. Su hábitat es el bosques montano maduro muy húmedo, donde se le halla sobre musgos en troncos de árboles a unos 1.100 metros sobre el nivel del mar, pero cerca del suelo. Es tan delicada que no se le puede regar con agua potable, porque tiene cloro, sino con agua de lluvia. Las perfumadas orquídeas contagian a Boquete, una acogedora población rodeada de montañas con un agradable clima, acariciada por la suave brisa que llega con un rocío bañando los verdes paisajes y coloridos jardines en el occidente de Panamá, donde se exhiben las más exóticas plantas. Un grupo de expertos en el estudio de las orquídeas fueron los encargados de hacer el juzgamiento de las diferentes especies para otorgar la premiación de las mejores y más coloridas plantas, que con sus inusuales formas, atraen la mirada de los visitantes, dijo a Acan-Efe Reynaldo Serracín, presidente del Patronato de la Feria de las Flores y el Café. "Nosotros traemos a jueces de corte internacional y este año el juzgamiento fue largo y arduo para poder tener la exhibición. Son seis categorías las que se juzgaron en este evento", dijo Serracín, aunque no adelantó resultados. La exposición de orquídeas se realiza dentro de los terrenos de la feria de Boquete, una localidad rodeada por más de 40 especies de flores distribuidas en 35 jardines multicolores que están en su máximo esplendor. Pitty relató a Acan-Efe que la decoración se hizo inspirados en un estilo selvático poco común en las exhibiciones de orquídeas en Panamá, pero por la condición climatológica de Boquete permite montar estos escenarios naturales, con plantas que son traídas de las regiones montañosas de esta región. La Expo Orquídeas culmina el próximo Domingo de Pascua de Resurrección, y como parte de la tradición de la Semana Santa, los organizadores del evento ferial aprovechan la afluencia de personas que visita esta región montañosa de Panamá, para hacer una recreación de la muerte y crucifixión de Jesucristo con un Vía Crucis en medio de los jardines con motivo de la Semana Mayor.