La entrega final de la saga "Resident Evil" aterriza en los cines de EE.UU.

Escrito por Redacción Web en 26 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | La sexta y última entrega de la serie de películas apocalípticas "Resident Evil" figura como el estreno más notable en los cines de Estados Unidos en un fin de semana en el que también llegará a la gran pantalla la cinta "A Dog's Purpose".

Milla Jovovich regresa a su personaje de Alice en "Resident Evil: The Final Chapter", filme dirigido por el responsable máximo de la saga, Paul W.S. Anderson, y en cuyo elenco participan Ali Larter, Iain Glen, Ruby Rose y el cubano William Levy.

De nuevo frente a hordas de zombies que tratan de darle caza, Alice deberá regresar a Racoon City para la lucha definitiva contra Umbrella Corporation. Dennis Quaid, Britt Robertson y Josh Gad lideran el reparto de la cinta familiar "A Dog's Purpose" del cineasta Lasse Hallström ("Chocolat", 2000).

Esta cinta gira en torno a un perro y sus varias reencarnaciones en diferentes cuerpos y junto a diferentes amos. "A Dog's Purpose" llega precedida de cierta polémica en los últimos días después de que se filtrara un vídeo en el que presuntamente se veía el maltrato a un perro durante el rodaje del filme, lo que motivó las quejas de organizaciones en defensa de los animales.

En los estrenos limitados aparecen las películas "Un Padre No Tan Padre" y "The Salesman". Dirigida por Raúl Martínez, la comedia latina "Un Padre No Tan Padre" presenta en su elenco a Héctor Bonilla, Eduardo Tanus y Jacqueline Bracamontes.

La película relata el choque generacional entre un severo e inflexible padre y el relajado y libre estilo de vida de su hijo. Por último, el largometraje iraní "The Salesman", candidato al Óscar como mejor cinta de habla no inglesa, cuenta con la dirección de Asghar Farhadi ("A Separation", 2011) y las interpretaciones de Taraneh Alidoosti y Shahab Hosseini.

"The Salesman", que fue galardonada en el Festival de Cannes con los premios a mejor guion y a mejor actor, narra la historia de un hombre que pasa de ser alguien amable y atento a un ser violento y machista por un pequeño incidente.

Esta película atrajo hoy la atención de los medios de comunicación de Hollywood después de que su protagonista, Taraneh Alidoosti, anunciara que no acudirá a la ceremonia de los Óscar en señal de protesta por la restricción de visados que planea el presidente de EE.UU., Donald Trump.