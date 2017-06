Kim Kardashian compra un reloj de Jackie Kennedy por unos 380.000 dólares Escrito por Redacción Web. 23 Junio 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE | La estrella televisiva Kim Kardashian adquirió un reloj que perteneció a Jackie Kennedy y una de sus pinturas por cerca de 380.000 dólares en una subasta celebrada por la casa Christie's en Nueva York, informó hoy el medio local TMZ. En concreto, Kardashian desembolsó 379.500 dólares por un Cartier Tank de 1962, un modelo de pulsera con caja de oro de 18 quilates en forma cuadrangular, que además lleva una inscripción grabada en su reverso en la que se lee "Stas to Jackie, 23 Fed. 63. 2.05 AM to 9.35 PM". Junto con el reloj, que se subastó el pasado miércoles, también se vendía una sencilla pintura realizada por Jackie de dos personas caminando, en la que aparece un mensaje similar a la inscripción del reloj.

La inscripción y el cuadro hacen referencia a una caminata de 80 kilómetros en la que participó Jackie en esa fecha. Christie's había situado el valor de estas dos piezas, el reloj y la pintura, entre 60.000 y 120.000 dólares, por lo que Kardashian, que pujó de forma anónima, pagó más de tres veces de la estimación máxima de la casa de subastas.

Teniendo en cuenta la fecha grabada en el reloj, el Cartier habría sido obsequiado escasos meses antes del asesinato del marido de Jackie, el presidente John F. Kennedy, que murió de un balazo en la cabeza en noviembre de 1963 durante una visita oficial a Dallas (Texas). Christie's describe el reloj en su página web como "uno de los artefactos más importantes relacionados a la presidencia de Kennedy en ver la luz en los últimos tiempos", y revela que el Cartier fue un regalo a Jackie Kennedy de su cuñado, el príncipe Stanislaw 'Stas' Radziwill.

