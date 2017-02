Keanu Reeves disfruta con lo que hace

Escrito por Redacción Web en 08 Febrero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | Keanu Reeves es el actor con los mayores ingresos de la historia por una sola película -ganó 126 millones de dólares por "Matrix Reloaded"-. En Hollywood es conocido por su simpatía y humildad, como refrenda en una entrevista con Efe: "Soy un tipo normal que disfruta con lo que hace".

No aparenta los 52 años que tiene. De hecho, parece como si hubiera hecho aquel pacto con el diablo que le ofrecía Al Pacino en la película de Taylor Hackford. Atento y educado -ofrece un vaso de agua antes de empezar la charla y pregunta si el aire acondicionado está demasiado fuerte-. "Creo que hay que luchar por no darse demasiada importancia a uno mismo. Tengo los pies en la tierra. Soy un tipo normal que disfruta con lo que hace. Mi carrera me ha dado oportunidades magníficas, pero mi día a día es bastante normal. Puedo salir a la calle y moverme como cualquiera".

Su carrera siempre estará ligada a Neo y la saga "The Matrix", que tiene más de un hilo en común con su nueva apuesta: "John Wick: Chapter 2", dirigida por Chad Stahelski (el doble en las escenas de acción de Reeves en la franquicia de las hermanas Wachowski) y coprotagonizada por Laurence Fishburne, quien encarnaba a Morpheus.

"Chad vivió todo el proceso de aquellos rodajes con las Wachowski; aprendió todos los recovecos y absorbió muchas ideas sobre movimientos de cámara y lo que debe tener un guion para que la historia funcione", manifestó Reeves, que retomó los entrenamientos de kung-fu para volver a interpretar a John Wick.

"A John le dan palizas muy serias. Le tiran por las ventanas, le atropellan, le disparan... Supongo que es parte de su encanto. Nada le detiene y sigue luchando. Tiene ese deseo de seguir adelante. A pesar de estar cansado y magullado, se recupera rápido. Es una metáfora, intensificada y exagerada, de los retos diarios para cualquiera", manifestó.

Sus éxitos

1985 debutó con la producción “Letting Go”.

1992: Obtiene un gran papel en “Bram Stoker's Dracula”.

1994: Llega el éxito “Speed” junto a Sandra Bullock

1997: “The Devil's Advocate” se destaca junto a Al Pacino

1999- 2003: Trilogía Matrix

2006: “La casa del Lago”

2013: “47 Ronin”