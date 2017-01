Juieta Venegas dice que se viven tiempos "fuertes" en México y EEUU

Escrito por Redacción Web en 31 Enero 2017 . Publicado en Vida y Cultura

EFE | La cantante mexicana Julieta Venegas, quien creció en la región fronteriza con Estados Unidos, aseguró que se viven tiempos "fuertes", en referencia a la llegada al poder del presidente Donald Trump y la corrupción en la clase política de su país.

"Está cambiando el ambiente mundial por un personaje así, que genera incertidumbre, odio, miedo y cosas que no son buenas para el mundo", dijo Venegas a Efe en un encuentro con periodistas anoche en Phoenix (Arizona). Dijo que México es un país que va mucho más allá del ambiente tenso que se ha generado tras la llegada al poder de Trump y el anuncio de medidas como levantar el muro en la frontera con su país y reforzar las agencias encargadas de la deportación de indocumentados.

La cantante dijo admirar a EE.UU. porque es que es un "país que no se deja, se organiza y ves cómo está reaccionando" ante las medidas de Trump y que llevaron a protestas este fin de semana en numerosos aeropuertos por la orden del presidente de suspender durante 90 días la concesión de visados y prohíbe la entrada a todos los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

"La gente está siendo muy clara con lo que está pasando y que no están de acuerdo con la persona que los está gobernando y eso también da esperanza", apuntó. Pero las críticas de la artista tijuanense, quien participó en Phoenix en la tercera edición de Crossfade LAB junto al reconocido artista de Los Ángeles Rafa Esparza, también recayeron sobre México y sus políticos. "La corrupción ha permeado todos los aspectos de México, todos los ámbitos. Sí, hay mucho narcotráfico, pero el problema no es solo el narcotráfico, sino que hay bastante gente que se puede corromper y se está perdiendo el faro", opinó. La intérprete de "Con limón y sal" mencionó que los gobernantes en México se han vuelto cada vez "más cínicos" y explicó como en su disco "Algo sucede" expresa la tristeza y preocupación que le inspira la violencia en su país.

"No sabes qué es peor, cómo roban dinero, cómo desaparecen después, todo lo que está pasando actualmente es muy fuerte", indicó. Respecto a la migración, indicó que los mexicanos dejan su país por necesidad, pera lograr una mejor forma de vida, que no la están encontrando en México. "Siempre hemos tenido una relación muy compleja con Estados Unidos, estamos a un lado y, de alguna manera, mucha gente se ha tenido que venir para acá. La reflexión que deberíamos hacer es por qué nuestro país no tiene lo que la gente necesita para quedarse: más educación, más posibilidades de trabajo", consideró. La ganadora del premio Grammy señaló que no tiene previsto realizar una gira por Estados Unidos en 2017 salvo unas cuantas presentaciones en California.