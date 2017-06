Johnny Depp se disculpa por broma de asesinato de Trump Escrito por Redacción Web. 23 Junio 2017 Publicado en Vida y Cultura

AFP | El actor Johnny Depp se disculpó el viernes por bromear en un festival de música sobre el presidente Donald Trump siendo asesinado, lo que provocó una reacción de enojo.

La estrella de "Piratas en el Caribe" hizo el comentario el jueves en la noche en el Festival de Glastonbury en Inglaterra, diciendo a la multitud que "ha pasado un tiempo" desde que un actor asesinó a un presidente.

Los comentarios provocaron una respuesta desde la Casa Blanca, aunque Depp dijo que no lo había dicho con mala intención.

"El presidente Trump ha condenado la violencia en todas sus formas y es triste que otros como Johnny Depp no hayan seguido su liderazgo", dijo una portavoz del mandatario, Sarah Huckabee Sanders.

"Espero que alguno de los colegas de Depp se pronunciará contra este tipo de retórica tan fuerte como lo harían sus comentarios directamente a un funcionario elegido demócrata", agregó.

En una declaración a la revista de celebridades People, el actor de 54 años se disculpó sobre el incidente diciendo que sus palabras "no fueron con intención y no tuve mala intención".

"Sólo estaba tratando de entretener, no de herir a nadie", añadió.

El artista apareció en el estacionamiento de un cine en Glastonbury, presentando su película de 2004 "The Libertine" y respondió preguntas del una apretada audiencia de unos 1.5000 asistentes.

"Creo que él necesita y hay muchos maravillosas oscuridades, lugares oscuros a donde podría ir", dijo Deppp cuando fue preguntado sobre Trump.

"¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente? Quiero matizar, no soy un actor. Me dedico a mentir", indicó.

"Sin embargo, hace tiempo y quizá es el momento", añadió Deep.

En 1865, durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado a balazos en un teatro de Washington por el actor John Wilkes Booth.

Deep es el último de una lista de figuras de la industria del espectáculo que hace declaraciones polémicas sobre Trump.

La cantante Madonna fue reportada como sujeto de una investigación del Servicio Secreto después de decir que quería hacer "estallar la Casa Blanca".

La comediante Kathy Griffin perdió su trabajo como presentadora del Año Nuevo en CNNN después de subir a las redes sociales una fotografía mientras sostenía una máscara de disfraz que parecía una cabeza con sangre de Trump.

