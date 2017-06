Islas de Guna Yala son como de postal, fotógrafo de Lonely Planet Escrito por Redacción Web. 16 Junio 2017 Publicado en Vida y Cultura

ML | El reconocido fotógrafo de las revistas de viajes Lonely Planet y Travel Arg de Argentina, Carlos “Chino” Albertoni, estuvo en Panamá captando imágenes de hermosos destinos turísticos del interior del país y la ciudad.



Por invitación de la Embajada de Argentina y la Autoridad de Turismo de Panamá, durante cinco días Albertoni recorrió Casco Antiguo, Bocas del Toro, Lago Gatún, Guna Yala, Esclusas de Agua Clara y Miraflores.



Albertoni, también periodista, es colaborador de galerías fotográficas para la web de National Geographic Traveler versión Latinoamérica y las revistas Weekend, de Argentina, y Vamos, de Perú.



De su experiencia en Panamá, manifestó que la atención de las personas fue excelente desde el momento en que llegó y destacó la buena predisposición que siempre tuvieron.



A pesar de la copiosa lluvia, tanto en Bocas del Toro como Guna Yala, dijo que pudo “armar" fotografías. El último día captó imágenes del tránsito de barcos por el Canal, uno de los momentos especiales de todo el viaje porque considera esto no se ve siempre.



“Chino”, como prefiere que lo llamen, disfruta mucho trabajar fotos de turismo étnico, entrar a la comunidad, hablar con la gente y estar en contacto con el lugar más allá de estar en una playa.



En Guna Yala se dio la oportunidad de conocer una comunidad y un museo de la etnia. Visitó además las islas Aguja, Perro Chico y Corbisky y piscina natural (banco de arena en medio del océano).



“San Blas tiene lugares increíbles y las mejores playas; he tenido la oportunidad de estar en varios lugares del Caribe, pero estas islas son como de postal, es un lugar lindísimo”, expresó.



Bocas del Toro, comentó, es otro estilo por sus playas con olas salvajes como Bluff y Red Frog, “buenas para el surf”.



Albertoni visitó Panamá por primera vez en 1996 como mochilero y pasó por la provincia de Darién y Puerto Obaldía y Capurganá, en Guna Yala, desde entonces quedó fascinado.



Panamá es un destino que me gusta mucho y espero regresar”, ha sido encantador, concluyó.



Las fotografías de Panamá se publicarán en Travel Arg en dos entregas, la primera en la edición de invierno, y en Lonely Planet en el mes de septiembre.



Lonely Planet inició como guía de viajes alrededor del mundo, la primera dirigida a mochileros, y hoy es una revista que se publica en varios idiomas. También cuenta con un espacio televisivo donde documenta nuevas experiencias y aventuras a través de la señal de National Geographic.

