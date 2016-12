Invierta su dinero en una excelente compra de TV

Escrito por Redacción Web en 21 Diciembre 2016 . Publicado en Vida y Cultura

La buena imagen se ha convertido en un uno de los principales estímulos al momento de adquirir un televisor.

Paneles LED, OLED, resoluciones Full HD, 4K, UHD con y sin HDR, conectividad WiFi o Ethernet, pantallas curvas o planas, en 3D o 2D, múltiples plataformas smart TV y una innumerable lista inundan las especificaciones.

Tamaño vs espacio

Lo primero es el tamaño, no solo del equipo sino de la habitación; la recomendación de SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), informa que los equipos Full HD (1920x1080 píxeles) deben verse al doble de distancia del ancho del televisor y no superar más de cinco veces esa medida; mientras que en las resoluciones UHD (3.840x2.160 píxeles) o 4K la distancia recomendada se reduce a la mitad.

Colores fieles

Es importante que al escuchar el termino tecnología RGB entienda que se refiere a que ese equipo utiliza los colores primarios para contar con la mejor calidad de imagen; mientras que los RGBW introduce un subpixel blanco reduciendo la capacidad de reproducir toda la gama de colores haciendo que las figuras sean menos reales con respecto a la imagen original.

Mónica Caicedo, Gerente de Relaciones Públicas de Samsung, informa que en esta área sus TV’s con tecnología RGB “permiten los colores primarios en 8.3 millones de píxeles. “Esto garantiza la mayor fidelidad, mayor brillo y contraste”, expresó.

Curvas o planas

Este año se ha sumado la diferencia de paneles, plano o curvo. Debe tomar en cuenta la cantidad de personas que están en la habitación, si es solo una o dos usuarios que la verán, podrán controlar bien la luz del sitio y sentarse centrados. Por lo que puede optar por una pantalla curva que abarque todo nuestro campo visual, es decir, de nada sirve comprar una pantalla de 48 o 50 pulgadas, por muy estética que quede en el salón, si la va ver a tres metros de distancia.

Conectividad

Debe revisar si se conecta con los dispositivos antiguos que deseamos mantener en funcionamiento (reproductor de DVD, equipo de sonido, media center, videoconsola, entre otros) y apuntar qué conexiones analógicas y digitales necesitaremos para la nueva pantalla.

Yalena Ortíz

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter @yortiz08755482

Instagram @y.ortiz